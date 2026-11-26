Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

La normativa fue aprobada por unanimidad y actualiza las reglas del servicio en la capital pampeana. Autoriza el uso de plataformas digitales, fija un máximo de 12 años para los vehículos y establece nuevos criterios para adjudicar licencias.

El Concejo Deliberante de Santa Rosa aprobó por unanimidad una nueva ordenanza para regular el servicio público de taxis. La norma reemplaza la Ordenanza 4226, vigente desde agosto de 2010, y actualiza los requisitos para los vehículos, la prestación mediante aplicaciones y la adjudicación de licencias.

La iniciativa contó con el respaldo de todos los bloques: el Frente Justicialista Pampeano, la Unión Cívica Radical, el PRO y Comunidad Organizada. El nuevo marco busca adecuar el transporte de alquiler a los cambios tecnológicos y a la aparición de plataformas como Uber, Didi y Cabify.

Antigüedad de los taxis y revisiones técnicas

La ordenanza establece que los vehículos deberán tener como máximo seis años de antigüedad al momento de ser habilitados y podrán prestar servicio hasta cumplir 12 años. La regulación anterior exigía unidades cero kilómetro y fijaba un tope de ocho años de antigüedad.

También se modificó la frecuencia de la Revisión Técnica Obligatoria. Los autos de entre uno y tres años deberán realizarla cada 12 meses; los que tengan entre tres y siete años, cada 10 meses; y los vehículos de entre siete y 12 años, cada seis meses.

Plataformas digitales y prestación independiente

La nueva normativa autoriza a los taxis a ofrecer sus servicios a través de plataformas digitales de transporte privado. Además, promueve el uso de aplicaciones con geolocalización, seguimiento de viajes en tiempo real y credenciales con código QR u otros sistemas de identificación digital.

Los titulares y choferes podrán trabajar de manera independiente, sin la obligación de integrar una central de radiotaxis. En caso de que se constituyan empresas o asociaciones, deberán contar con una flota mínima de 30 unidades.

Conversión de remises y nuevas licencias de taxi

La ordenanza también prevé la unificación del transporte de alquiler. Según el artículo 43, quienes actualmente tienen licencias de remis pasarán a contar con una licencia de taxi y deberán prestar el servicio de acuerdo con las nuevas reglas. El Municipio tendrá a su cargo la regulación del proceso de conversión gradual.

En cuanto al cupo, la proporción se actualizó de una licencia cada 700 habitantes a una por cada 800 habitantes. Para distribuir las nuevas licencias, la norma reserva el 50 por ciento a choferes con al menos cuatro años de desempeño y sin suspensiones graves durante los últimos cinco años; el 30 por ciento, a grupos de la comunidad con necesidades particulares; y el 20 por ciento, a la comunidad en general.

Las licencias destinadas a grupos específicos y a la comunidad en general se adjudicarán mediante sorteo público ante escribano o escribana.

Tarifas, vigencia y renovación de permisos

El esquema tarifario deja atrás la fórmula polinómica que se revisaba cada seis meses y vincula los valores con el precio del combustible. La bajada de bandera equivaldrá a 1,5 litros de nafta súper, mientras que la ficha cada 90 metros representará 0,10 litros, de acuerdo con los valores oficiales de la Contaduría General de La Pampa. La tarifa establecida será un máximo, por lo que podrán cobrarse montos inferiores.

Las licencias mantendrán una vigencia de 10 años renovables. Para renovar, el límite de multas firmes por infracciones de tránsito pasa de 10 a 12. En caso de fallecimiento, incapacidad o jubilación del titular, se mantiene la prioridad para el cónyuge, conviviente o descendientes directos de primer grado, quienes deberán iniciar el trámite dentro de un plazo de 120 días.

Con la aprobación unánime de FREJUPA, la UCR, el PRO y Comunidad Organizada, Santa Rosa actualiza el marco regulatorio de los taxis y fija nuevas condiciones para trabajadores, titulares y usuarios del servicio.