Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

La movilización por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer incluyó carteles con cuestionamientos al exministro y a funcionarios provinciales y municipales.

La marcha realizada este miércoles en Santa Rosa por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer tuvo entre sus intervenciones más visibles una pegatina de afiches dirigida contra Juan Carlos Tierno, exministro y referente de Comunidad Organizada.

Durante el recorrido por el centro de la capital pampeana, manifestantes colocaron carteles en paredes y espacios públicos. Uno de ellos mostraba la imagen del exfuncionario junto a la consigna: "Ningún golpeador en cargo del Estado. Juan Carlos Tierno, ex ministro de (in) seguridad".

Afiches en el microcentro de Santa Rosa

Los carteles quedaron a la vista en distintos sectores del microcentro. Uno de los puntos de mayor exposición fue la estatua del General San Martín, en la plaza homónima, donde llamaron la atención de quienes pasaban por el lugar después de que avanzara la columna.

La intervención urbana también incluyó mensajes dirigidos a autoridades en funciones. Un afiche con la imagen del gobernador Sergio Ziliotto llevaba la consigna general "Estado responsable".

Reclamos a funcionarios provinciales y municipales

Otro cartel apuntó al intendente Luciano di Nápoli con el pedido "articulación entre instituciones ya". Además, un afiche con el rostro de Paula Inchaurraga, directora municipal de Políticas de Género y Diversidad, reclamó: "basta de respuestas fragmentadas".