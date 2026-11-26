El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa declaró inadmisible la casación con la que la defensa pretendía un nuevo cómputo de la prisión perpetua. La decisión no fijó una fecha para solicitar la libertad condicional ni resolvió la constitucionalidad de las restricciones vigentes.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa de Abigail Páez, condenada por el caso de Lucio Dupuy. La presentación buscaba que se recalculara la pena para determinar desde cuándo podría solicitar la libertad condicional.

La resolución fue dictada el 24 de noviembre por la Sala B, integrada por las juezas y los jueces María Verónica Campo y Fabricio Losi. El máximo tribunal provincial concluyó que los argumentos de la defensa no habilitaban la instancia de casación.

El pedido de un nuevo cómputo de la pena

La defensora penal María Silvina Blanco Gómez había solicitado que se aplicara al caso el criterio del precedente "Obejero". Según el planteo, las personas condenadas a prisión perpetua deben conocer desde el inicio de la ejecución de la pena cuándo podrían acceder a un mecanismo de egreso progresivo.

El juez de ejecución sustituto de Santa Rosa, Trombicki, rechazó el pedido el 3 de julio de este año. Consideró que la situación de Páez no tenía una entidad jurídica similar a la analizada en "Obejero". Luego, el Tribunal de Impugnación Penal confirmó esa decisión, que la defensa recurrió ante el STJ.

Los argumentos de la defensa sobre la prisión perpetua

La defensa sostuvo que la prohibición de acceder a la libertad condicional, establecida en el artículo 14 del Código Penal y el artículo 56 bis de la Ley 24.660, vulnera garantías constitucionales y convencionales. Entre ellas, mencionó la igualdad ante la ley, la dignidad humana y la finalidad resocializadora de la pena.

También argumentó que una condena a prisión perpetua no puede implicar un encierro sin posibilidad de retorno al medio libre, porque podría transformarse en una sanción ilegal e inhumana. Además, afirmó que el régimen preparatorio para la liberación previsto en el artículo 56 quáter de la ley de ejecución penal requiere una fecha cierta de agotamiento de la condena.

Para respaldar su planteo, la defensora citó fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del propio STJ pampeano, entre ellos "Guerra", "Soto", "Obejero", "Gómez" y "O'Lery".

Por qué el STJ descartó aplicar el precedente Obejero

La Sala B consideró que la defensa no demostró que el caso de Páez reuniera las condiciones jurídicas necesarias para aplicar el criterio de "Obejero". Los jueces señalaron que el Tribunal de Impugnación Penal ya había explicado las diferencias entre ambos procesos y que la casación no logró refutar esos argumentos.

El STJ también mencionó el pronunciamiento "Córdoba, Ángel...", del 6 de octubre de 2026, en el que había desarrollado criterios para establecer cuándo corresponde aplicar un precedente judicial a otro caso. Además, indicó que la situación procesal de Páez continúa en trámite ante la Corte Suprema, a raíz de una queja presentada después de que se rechazara un recurso extraordinario federal contra una resolución del propio STJ.

El fallo no fija una fecha para la libertad condicional

Finalmente, el tribunal declaró inadmisible el recurso al entender que los argumentos expresaban una discrepancia con las respuestas de las instancias anteriores, pero no planteaban una cuestión jurídica que habilitara la intervención de la casación.

La decisión no resolvió el fondo de la discusión sobre la constitucionalidad de las restricciones a la libertad condicional para quienes cumplen prisión perpetua. Tampoco estableció una fecha en la que Páez podría acceder a ese beneficio: el STJ se limitó a rechazar el recurso que pretendía un nuevo cómputo de la pena.