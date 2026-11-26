El Colegio Secundario Héroes de Malvinas recibió el Premio Nacional Luchemos por la Vida por sus campañas radiales y televisivas realizadas durante 2026. La iniciativa fue impulsada por estudiantes y docentes desde el Taller de Radio y Comunicación.

El Colegio Secundario Héroes de Malvinas de Trenel recibió el Premio Nacional Luchemos por la Vida por su trabajo de concientización y educación vial desarrollado durante 2026. La distinción reconoce las campañas radiales y televisivas que estudiantes y docentes llevaron adelante desde el Taller de Radio y Comunicación.

El reconocimiento fue entregado el martes en la ciudad de Buenos Aires por la Asociación Civil Luchemos por la Vida, que cada año distingue a instituciones educativas, medios de comunicación, empresas y organizaciones comprometidas con la prevención de siniestros viales y la promoción de conductas responsables en el tránsito.

Campañas de educación vial hechas por estudiantes

La propuesta del colegio trenelense se destacó por sus iniciativas de comunicación, orientadas a sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la seguridad vial. A través de producciones radiales y televisivas, el alumnado elaboró y difundió mensajes preventivos para promover el respeto por las normas de tránsito y el cuidado de la vida.

El trabajo se desarrolla en el Taller de Radio y Comunicación, un espacio que brinda herramientas expresivas y comunicacionales a los estudiantes. A la vez, los involucra en problemáticas sociales y los convierte en multiplicadores de mensajes de concientización y prevención.

Un reconocimiento al trabajo colectivo de Trenel

La distinción fue compartida con numerosas instituciones y organizaciones de alcance nacional, entre ellas medios de comunicación, empresas, entidades educativas y organismos vinculados con la seguridad vial. También fueron reconocidos el Colegio Pablo VI de San Francisco, Córdoba; Estrellas Amarillas de Neuquén; y el Gobierno de Venado Tuerto, entre otros.

Desde la institución destacaron que el premio representa mucho más que un reconocimiento formal: pone en valor el trabajo colectivo de docentes y estudiantes, así como el acompañamiento a una iniciativa que utiliza la comunicación como herramienta educativa.

El logro es motivo de orgullo para Trenel y para toda la comunidad educativa del Colegio Héroes de Malvinas. La experiencia encuentra en la educación vial una forma de involucrarse con la sociedad y transmitir un mensaje central: la prevención y la responsabilidad en el tránsito son esenciales para cuidar la vida.