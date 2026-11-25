Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 8:43 p. m. · 2 min de lectura

La familia denunció un supuesto error en la administración de un medicamento y falta de comunicación por parte del hospital. Las autoridades iniciaron un sumario administrativo para esclarecer lo ocurrido.

Investigan un presunto caso de mala praxis en el hospital de Toay: una joven permanece en terapia intensiva

La paciente ingresó al centro asistencial por un dolor abdominal y terminó internada en el Hospital René Favaloro de Santa Rosa tras un supuesto error en la administración de un medicamento. Su familia denunció lo ocurrido y las autoridades hospitalarias iniciaron un sumario administrativo.

Una grave denuncia por presunta mala praxis involucra al Hospital Segundo Taladriz de Toay, luego de que una joven debiera ser trasladada de urgencia al Hospital René Favaloro de Santa Rosa, donde permanece internada en terapia intensiva.

Según relató su familia a través de las redes sociales, la paciente había concurrido a la guardia por un dolor abdominal, pero su estado de salud se habría agravado tras recibir, presuntamente por error, seis ampollas de noradrenalina.

“Mi hermana fue a la guardia por un dolor abdominal y terminó en terapia intensiva. Casi la matan”, expresó una de sus familiares.

La denuncia también apunta contra el personal del establecimiento por la supuesta falta de comunicación con los allegados de la paciente. Según señalaron, la joven se encontraba sola y fue ella misma quien, en un momento de lucidez, logró avisarle a su pareja que sería trasladada a Santa Rosa.

La familia aseguró que, cuando intentaron comunicarse con el hospital de Toay, no recibieron información clara sobre lo sucedido.

“Ella entró en código rojo al Favaloro”, afirmó su hermana, quien además manifestó su indignación y angustia por lo ocurrido.

Asimismo, destacó la atención brindada por los médicos y enfermeros del Hospital René Favaloro, donde la joven estaría recuperándose paulatinamente.

Ante la gravedad de la denuncia, desde la dirección del Hospital Segundo Taladriz confirmaron al diario La Arena que se inició un sumario administrativo con el objetivo de esclarecer lo sucedido y determinar eventuales responsabilidades.

El episodio genera preocupación y abre interrogantes sobre los protocolos de seguridad en la administración de medicamentos, los controles internos y la comunicación con los familiares ante una emergencia sanitaria.

Por el momento, las circunstancias denunciadas deberán ser esclarecidas mediante la investigación correspondiente, mientras la familia reclama respuestas y espera la recuperación de la joven.

Fuente consultada: La Arena, según la información aportada.