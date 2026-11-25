Los diputados de Comunidad Organizada Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga Souto presentaron un proyecto para declarar la emergencia en La Pampa. Advierten sobre fallas en el Puente Dique, pozos petroleros inundados y riesgos para el Acueducto del Río Colorado.

Los diputados provinciales Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga Souto, del bloque Comunidad Organizada, presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia hídrica y ambiental en La Pampa ante la crisis que afecta a la cuenca del río Colorado.

La iniciativa plantea que la emergencia se mantenga hasta la remediación total de las zonas afectadas. Su cierre quedaría sujeto a una auditoría final que certifique la recuperación ambiental y social de los sectores perjudicados.

Qué zonas y actividades contempla la emergencia hídrica

El proyecto incluye a los sectores damnificados del departamento de 25 de Mayo, la delegación municipal de Colonia Chica y cualquier otra área urbana o rural donde se certifiquen daños. La asistencia abarcaría a personas y viviendas, actividades productivas y comerciales, y también infraestructura pública y privada.

Entre los posibles perjuicios, el texto menciona impactos en la salud, la seguridad y las condiciones de habitabilidad, además de daños en explotaciones agrícolas, ganaderas e industriales, vías de transporte, redes de servicios e instalaciones locales.

Denuncian fallas en el Puente Dique y contaminación en El Medanito

En los fundamentos, los legisladores sostienen que el desborde del río Colorado en Colonia Chica era previsible por el aumento del caudal, las alertas meteorológicas y el fenómeno de El Niño. También cuestionan la actuación del Gobierno provincial y de organismos competentes, entre ellos el Ente Provincial del Río Colorado, Defensa Civil, la representación pampeana en el COIRCO y las secretarías de Ambiente y Cambio Climático y de Hidrocarburos.

La propuesta denuncia que la mayoría de las compuertas del Puente Dique de 25 de Mayo no funciona. Los diputados atribuyen esa situación a la falta de mantenimiento de la infraestructura hídrica y la califican como una grave responsabilidad institucional.

El proyecto también advierte que la inundación cubrió pozos petroleros abandonados en el yacimiento El Medanito, que, según la iniciativa, no habrían sido taponados conforme a las normas. Los legisladores alertan sobre la posible dispersión de contaminantes en aguas superficiales y subterráneas y el riesgo para la toma del Acueducto del Río Colorado. Además, remarcan que contaminar fuentes hídricas constituye un delito ambiental imprescriptible.

Reclamos vecinales y pasivo ambiental en Colonia Chica

La iniciativa recoge planteos de vecinos de Colonia Chica realizados durante una audiencia pública el 12 de junio de 2026 en 25 de Mayo, ante el secretario de Energía y Minería, Toso, y la secretaria de Ambiente, Vanina Basso. En ese encuentro, según el proyecto, se cuestionaron la inacción oficial y el pasivo ambiental asociado a la UTE Pampetrol S.A.P.E.M. y Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

Auditoría ambiental y medidas de asistencia

Entre las medidas propuestas, se solicita al Poder Ejecutivo provincial que disponga asistencia inmediata y acciones de remediación, con la participación de las áreas de Minería, Energía, Hidrocarburos y Ambiente, el Ente Provincial del Río Colorado, el COIRCO, Defensa Civil y la Policía de La Pampa.

Además, el proyecto plantea realizar una auditoría ambiental junto con la Secretaría de Ambiente de la Nación, en el marco de la Ley N.° 25.675. El relevamiento debería evaluar los daños, el estado de los pozos petroleros inundados, la contaminación del río y la situación de la toma del acueducto, y presentar un informe a la Legislatura en un plazo máximo de 30 días.

"Frente a la inacción del Gobierno provincial, la falta de obras y controles preventivos, y el agravamiento de un daño ambiental que golpea a los vecinos y amenaza el agua de la provincia —recordando que contaminar las aguas es un delito ambiental imprescriptible—, pedimos al resto de los bloques legislativos que acompañen este proyecto con su voto positivo", expresaron Fonseca y Aliaga Souto.

Los legisladores pidieron que la Cámara trate la iniciativa con urgencia ante la situación del río Colorado.