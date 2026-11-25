Unos 180 trabajadores de terapia intensiva de La Pampa piden recuperar un reconocimiento económico por la complejidad de sus tareas. Mantendrán las asambleas semanales ante la falta de respuestas.

Enfermeros de las cuatro unidades de cuidados intensivos del Hospital Favaloro, en Santa Rosa, realizan asambleas para reclamar un adicional que reconozca la complejidad, la responsabilidad y la capacitación que exige su trabajo. El planteo alcanza a unos 180 trabajadores de distintos establecimientos de salud de La Pampa.

El conflicto lleva más de un mes y medio. Sergio Escudero, enfermero de Terapia Intensiva 2 del Favaloro, explicó que el reclamo busca recuperar un reconocimiento económico específico para quienes se desempeñan en esas áreas. Según señaló, antes existía una diferencia salarial vinculada con las características de la tarea que dejaron de percibir.

El reclamo de los enfermeros de terapia intensiva

“Siempre hubo un reconocimiento económico distinto por la modalidad y por todo lo que significa trabajar en una terapia intensiva. Ahora ese reconocimiento no lo estamos recibiendo”, afirmó Escudero. Aclaró que el pedido no cuestiona la equiparación salarial del conjunto del personal de enfermería, sino que busca contemplar la formación, la experiencia y las responsabilidades de quienes atienden pacientes en estado crítico. “El paciente depende 100% de nosotros”, expresó.

La protesta reúne a trabajadores de Terapia Intensiva de Adultos, Terapia Intensiva 2, vinculada con la atención cardiovascular, Terapia Pediátrica y la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. También incluye a enfermeros de otros establecimientos, entre ellos los hospitales de General Pico y General Acha.

El personal realiza asambleas semanales, que primero se convocaban los lunes y ahora tienen lugar los miércoles. Además, presentó gestiones ante las autoridades del hospital y un proyecto en la sectorial paritaria, pero sostiene que todavía no recibió respuestas concretas. “Los tiempos formales administrativos de la patronal siempre son totalmente distintos que las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras”, cuestionó Escudero.

Un adicional remunerativo del 40%

La propuesta contempla un adicional del 40% sobre la categoría 8, con carácter remunerativo y bonificable. Escudero indicó que una parte importante de los ingresos del personal de enfermería está compuesta por conceptos que no tienen esas características, lo que impacta en la aplicación de futuros aumentos y en los haberes jubilatorios.

“Hay ítems que son decretos y eso puede modificarse. Al momento de jubilarnos no nos sirve y, al momento de los aumentos, tampoco”, sostuvo. De acuerdo con su planteo, la definición del reconocimiento depende de decisiones políticas y de las autoridades de los ministerios de Salud y Economía.

Pluriempleo y desgaste en el sector

El enfermero describió las dificultades laborales y económicas que atraviesan quienes participan de las asambleas. Aseguró que entre el 90% y el 95% de ellos tiene dos o incluso tres empleos para completar sus ingresos.

“Así desarrollamos nuestra vida laboral, yendo y viniendo de un lugar para otro, dejando nuestra familia y, lo peor de todo, dejando nuestra salud también”.

Escudero también recordó el trabajo realizado durante la pandemia de Covid-19 y cuestionó que el reconocimiento recibido en aquella emergencia no se traduzca hoy en mejores condiciones laborales. Además, manifestó preocupación por las consecuencias emocionales que dejó ese período y mencionó casos de ansiedad, crisis de pánico y depresión entre trabajadores.

“Éramos héroes en su momento y ahora somos descartables”, afirmó.

Guardias de seis horas por 40.000 pesos

Otro de los puntos señalados es el pago de las guardias. Según detalló Escudero, un enfermero profesional con tres años de formación y más de una década de experiencia en terapia intensiva cobra alrededor de 40.000 pesos por una guardia de seis horas.

Como referencia, indicó que en otros lugares del país las guardias de enfermería en áreas cardiovasculares pueden llegar a 250.000 pesos. También sostuvo que las terapias intensivas sumaron complejidad, incluida la atención de pacientes cardiovasculares que antes debían ser derivados a Buenos Aires, sin que ese crecimiento fuera acompañado por un reconocimiento salarial acorde.

“Estamos inmensamente orgullosos del lugar donde trabajamos y de la tarea que realizamos, porque para ser enfermero tenés que tener vocación. Ahora, que el orgullo y la vocación nos ayuden a pagar las cuentas, es otra historia”.

El enfermero resumió el reclamo con otra frase: “Con la dignidad no se paga el alquiler, con la dignidad no se compra comida”.

Continuarán las asambleas en el Hospital Favaloro

Los trabajadores resolvieron mantener las asambleas todos los miércoles y avanzar con nuevas acciones para visibilizar el conflicto. La próxima convocatoria será de 10 a 11 y buscará sumar a familiares de los enfermeros, a quienes consideran afectados directamente por el desgaste y las condiciones laborales.

También invitaron a los medios de comunicación a acompañar la jornada para que otros trabajadores puedan expresar sus reclamos. “Hace muchos años que las terapias intensivas no están siendo escuchadas. No es una cuestión que salga de la nada, sino que es producto del desgaste”, concluyó Escudero.