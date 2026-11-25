Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 1 min de lectura

El vehículo se incendió a la altura del kilómetro 288, entre Ataliva Roca y Toay. El conductor, oriundo de San Martín, resultó ileso.

Un Fiat Qubo se incendió este martes por la tarde sobre la Ruta Nacional 35, a la altura del kilómetro 288, en el límite jurisdiccional entre Ataliva Roca y Toay.

El episodio ocurrió alrededor de las 14.20. El vehículo era conducido por un hombre oriundo de San Martín, La Pampa, quien no sufrió lesiones.

Bomberos y policías trabajaron en el lugar

Tras el incendio, efectivos policiales y personal de Bomberos acudieron al sector y realizaron las tareas correspondientes. El operativo concluyó cerca de las 15.30.