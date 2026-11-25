Un Fiat Qubo se incendió este martes por la tarde sobre la Ruta Nacional 35, a la altura del kilómetro 288, en el límite jurisdiccional entre Ataliva Roca y Toay.
El episodio ocurrió alrededor de las 14.20. El vehículo era conducido por un hombre oriundo de San Martín, La Pampa, quien no sufrió lesiones.
Bomberos y policías trabajaron en el lugar
Tras el incendio, efectivos policiales y personal de Bomberos acudieron al sector y realizaron las tareas correspondientes. El operativo concluyó cerca de las 15.30.