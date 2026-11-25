Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 6:07 p. m. · 1 min de lectura

Una consulta digital mostró que la mayoría de quienes respondieron pide renovación generacional y prioriza la experiencia municipal para la gobernación. El perfil fue asociado con Luciano di Nápoli, aunque no hay candidaturas anunciadas.

Fuerza Pampa difundió los primeros resultados de una consulta digital entre sus afiliados, con la mirada puesta en las elecciones provinciales de 2027. El 95 por ciento reclamó una renovación generacional de la dirigencia pampeana y el 79 por ciento priorizó la experiencia municipal para ocupar la gobernación.

En cambio, el 8 por ciento eligió la trayectoria legislativa y el 6 por ciento, la actividad privada. Esos porcentajes alimentaron interpretaciones sobre el perfil que busca el espacio, aunque todavía no existe un anuncio formal de candidatura.

Un perfil asociado con el intendente de Santa Rosa

La descripción fue vinculada con Luciano di Nápoli, intendente de Santa Rosa. Sin embargo, la consulta no lo menciona como candidato ni permite determinar si los afiliados piensan en él o en otros intendentes pampeanos.

Entre las principales preocupaciones expresadas aparecen el estado de las rutas, el empleo, las dificultades de las pymes y los comercios, las tarifas energéticas y el futuro de los jóvenes.

Una consulta todavía abierta

Manuel Feito, presidente de Fuerza Pampa, destacó la importancia de incorporar las opiniones de las bases a la construcción de una propuesta provincial.

La consulta continúa abierta y reúne 815 respuestas de más de 2.400 afiliados convocados. El espacio aclaró que los resultados no representan una medición de intención de voto provincial.