En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad, sostuvo que las políticas contra la violencia de género “no son una variable de ajuste” ya que existe un Estado atento frente al desfinanciamiento nacional.Al respecto, Gabriela Labourie, secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, indicó que desde ese ámbito creado en la gestión del gobernador Sergio Ziliotto, “reafirmamos nuestro compromiso con la erradicación de las violencias por motivos de género en una jornada que nos convoca a la reflexión, pero fundamentalmente a la acción política”.“Para nuestra gestión, abordar la violencia de género requiere presupuesto, estructura territorial y decisión política. En un contexto nacional marcado por la reducción del gasto público, el cierre o degradación de áreas específicas y el recorte de programas de asistencia directa -medidas que el Gobierno nacional justifica bajo criterios de austeridad fiscal y reordenamiento-, desde la Provincia sostenemos una mirada diametralmente opuesta: el retiro del Estado no genera libertad, sino mayor vulnerabilidad para quienes atraviesan situaciones de violencia", resaltó en diálogo con APN.Además sostuvo que mientras a nivel nacional se discontinuaron herramientas claves de acompañamiento económico y prevención, “en La Pampa decidimos sostener y fortalecer nuestro dispositivo provincial. A través del trabajo articulado con los municipios y comisiones de fomento, garantizamos equipos técnicos en el territorio, asistencia integral, asesoramiento jurídico, el rol de querellantes y políticas de autonomía económica para que ninguna pampeana quede desprotegida por falta de recursos”.

Políticas activas.La funcionaria enfatizó que en esta fecha “ratificamos que en La Pampa la igualdad de oportunidades y una vida libre de violencias no son una variable de ajuste, sino una política de Estado prioritaria que defendemos con hechos y presupuesto”. “Para nosotros” prosiguió “no alcanza con la declaración simbólica; la discusión de fondo es qué rol cumple el Estado. Desde el Gobierno de La Pampa sostenemos que sin políticas públicas activas y sin financiamiento, la prevención y el acompañamiento a las víctimas se vuelven inviables”.“Con decisión política y recursos propios. La gestión del Gobernador definió que las políticas de género y cuidado son una prioridad. Sostuvimos los programas provinciales, fortalecido la red de áreas locales en cada localidad pampeana y mantenido el acompañamiento integral para garantizar que las mujeres y diversidades tengan respaldo institucional real”, dijo.A modo de conclusión, Labourie comentó que en La Pampa “hay un Estado provincial que escucha, acompaña y no mira para otro lado. Invitamos a toda la comunidad a involucrarse, porque erradicar las violencias exige compromiso social, pero también requiere defender un modelo de Provincia presente y solidaria".