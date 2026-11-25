Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

El referente de Comunidad Organizada acusó a dirigentes radicales de favorecer al peronismo y recibió una respuesta del diputado Javier Torroba. La disputa se da en medio de las dificultades de la oposición para alcanzar acuerdos.

La alianza opositora continúa atravesada por diferencias internas luego de cinco reuniones sin acuerdos suficientes para consolidar un entendimiento. En ese contexto, el exintendente Juan Carlos Tierno volvió a apuntar contra dirigentes de la Unión Cívica Radical y el diputado Javier Torroba le respondió con críticas a su gestión.

Tierno acusó a referentes de la UCR de ser "topos" del peronismo dentro del frente opositor, los calificó de coimeros y los describió como "Caballos de Troya" del gobernador Sergio Ziliotto.

El cruce entre Tierno y Javier Torroba por la oposición

Torroba reiteró que el dirigente de Comunidad Organizada debería quedar fuera de la coalición. "Las políticas públicas que él ya implementó en su momento han fracasado. Tierno no puede ser parte de la solución", sostuvo.

Por su parte, Tierno llamó "radicales sustitutos" a quienes rechazan su participación y los acusó de actuar en favor del oficialismo. "Vos ves cómo se manejan, que le hacen el favor al otro y por abajo reptan y los compensa algún incentivo del oficialismo de turno", expresó.

El enfrentamiento se produce mientras la conducción radical mantiene silencio frente a las acusaciones. El presidente de la UCR, Martín Berhongaray, no se pronunció públicamente sobre el último cruce.

Las críticas a la gestión de Tierno en Santa Rosa

Intendentes radicales cuestionan el rol que Tierno asumió como vocero del frente opositor y sus publicaciones en redes sociales, donde plantea supuestas políticas acordadas y formula recomendaciones a jefes comunales de la UCR y el PRO.

Tierno estuvo 87 días al frente de la intendencia de Santa Rosa, fue destituido y recibió una condena por abuso de autoridad. Su gestión también estuvo marcada por un escándalo en la capital pampeana.

Tierno, Javier Milei y las disputas dentro del espacio

El exministro de Seguridad también cuestionó al vocero presidencial Adrián Ravier. Afirmó que en 2023 fue el único que repartió boletas para respaldar la candidatura presidencial de Javier Milei. Sin embargo, no pudo concretar esa iniciativa partidaria porque su espacio no cumplía con los requisitos necesarios.

El año pasado, Tierno avanzó en un acuerdo con Juan Schiaretti, que fue presentado públicamente, aunque no prosperó. Más recientemente, manifestó su enojo con Karina Milei y Lule Menem tras conocer que lo habían señalado como un aliado indeseable de Ravier.

Al referirse a su respaldo a Milei, Tierno dijo que lo hizo "porque había muchos elementos que considerábamos importantes realizarlos, sacar las corrupciones". También lamentó que "eso se fue eso desdibujando en algún sentido".