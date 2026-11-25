Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 1 min de lectura

La Policía de La Pampa y la Fiscalía de Delitos Económicos buscan esclarecer un hecho que habría ocurrido el martes por la mañana en una vivienda de la calle Garibaldi. Por ahora, no se informó qué modalidad se habría utilizado ni cuál sería el perjuicio económico.

La Policía de La Pampa y la Fiscalía de Delitos Económicos investigan una presunta estafa virtual que tuvo como damnificada a una mujer en Santa Rosa. El episodio habría ocurrido el martes por la mañana en una vivienda ubicada sobre la calle Garibaldi.

La causa está bajo investigación judicial y se mantiene el hermetismo sobre las circunstancias del hecho. Personal policial analiza registros de cámaras de seguridad para reconstruir lo sucedido.

Investigan cómo se produjo la presunta estafa en Santa Rosa

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre la modalidad que se habría utilizado ni sobre el posible perjuicio económico sufrido por la mujer.

La investigación continúa para determinar cómo se produjo el hecho e identificar a las personas que podrían estar involucradas.