Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

Colectivos feministas, sindicales y sociales presentaron petitorios ante los tres poderes provinciales para exigir políticas de prevención y acompañamiento. También convocaron a una jornada y una marcha en Santa Rosa.

Organizaciones feministas, sindicales y sociales de La Pampa presentaron petitorios ante los tres poderes del Estado provincial en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Reclaman fortalecer las políticas de prevención y asistencia, garantizar el acompañamiento a las víctimas y avanzar con proyectos legislativos pendientes.

Roxana Rechimont, de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), explicó que la iniciativa retoma una actividad que las organizaciones habían realizado años atrás. El propósito, señaló, es acercar a las autoridades las urgencias y problemáticas que atraviesan mujeres y diversidades en la provincia.

Reclamos por políticas de acompañamiento en La Pampa

Durante una conferencia de prensa, Rechimont cuestionó las políticas del gobierno nacional de Javier Milei. Sostuvo que fueron destruidos espacios de contención, acompañamiento y respuesta rápida destinados a mujeres, diversidades y sectores vulnerables.

Las críticas también alcanzaron el ámbito provincial. Las representantes advirtieron sobre dificultades en el funcionamiento de los dispositivos de asistencia y pidieron implementar guías de actuación, tratar proyectos de ley presentados desde 2020 y asegurar que las víctimas reciban apoyo durante toda la denominada ruta crítica.

“Hoy por hoy, la provincia les ha soltado la mano en cuanto al acompañamiento, a los espacios de escucha y demás”, expresaron durante la conferencia.

Petitorios a los tres poderes y a la Secretaría de la Mujer

Las presentaciones fueron dirigidas al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Además, se entregó una nota específica a la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad. Las organizaciones plantearon que buscan retomar el trabajo y las propuestas que distintos colectivos, sindicatos y espacios de mujeres elaboran desde hace años, y no empezar de cero.

Sobre el ámbito municipal, aclararon que la actividad estuvo centrada en los poderes provinciales, aunque remarcaron que esto no implica desligar de responsabilidades a la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de Santa Rosa.

Convocatoria en la Plaza San Martín y marcha en Santa Rosa

La jornada continuará desde las 18 en la Plaza San Martín, con presentaciones artísticas y stands de sindicatos y organizaciones. Allí se brindará información sobre problemáticas vinculadas con la violencia de género. Luego se leerá un documento y se realizará una marcha por el centro, prevista para alrededor de las 19.

Mariana Andueza convocó a mujeres y diversidades a participar y destacó que habrá transporte público gratuito para facilitar el traslado desde distintos barrios. Los colectivos de Santa Rosa no cobrarán el pasaje a mujeres y disidencias entre las 16 y las 21.