Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

Entre enero y octubre de 2026, las ventas al exterior de la provincia crecieron por encima del promedio nacional. La Pampa quedó en el quinto puesto del ranking de exportaciones por habitante.

Las exportaciones de La Pampa sumaron 1.006 millones de dólares entre enero y octubre de 2026, con un crecimiento interanual superior al 26%. El avance superó el incremento del 22,1% registrado a nivel nacional y ubicó a la provincia entre los diez distritos con mayor expansión.

La Pampa fue una de las doce jurisdicciones que superaron los mil millones de dólares en ventas al exterior. Las cifras corresponden a un informe sobre el origen provincial de las exportaciones, elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La Pampa concentró el 1,2% de las exportaciones argentinas

Por el monto exportado, la provincia ocupó el duodécimo puesto del ranking nacional y representó el 1,2% del total de las ventas argentinas al exterior. En volumen, despachó 3.004.145 toneladas, equivalentes al 2,2% del total del país.

El desempeño pampeano también superó el crecimiento del 15,9% registrado por la región Pampeana. Dentro de esa zona, La Pampa fue la segunda provincia de mayor expansión, detrás de Santa Fe, que avanzó un 36,8%. Córdoba creció 12,5%, Buenos Aires 7,2% y Entre Ríos 6,3%.

Exportaciones por habitante: La Pampa quedó quinta

Otro de los indicadores destacados fue el de las exportaciones per cápita. La provincia alcanzó los 2.664 dólares por habitante durante los primeros diez meses de 2026 y se ubicó en el quinto lugar del ranking nacional.

La Pampa quedó detrás de Neuquén, con 11.341 dólares por habitante; Santa Cruz, con 9.992; Chubut, con 5.049; y Santa Fe, con 4.905. El indicador pampeano superó al de Tierra del Fuego, que registró 2.616 dólares; Córdoba, con 2.565; San Juan, con 2.123; y Jujuy, con 2.064.

El promedio nacional fue de 1.879 dólares por habitante, por lo que el resultado de La Pampa quedó un 41,8% por encima. La provincia integra el grupo de nueve jurisdicciones que superaron los 2.000 dólares per cápita.

Las exportaciones argentinas marcaron un récord

En todo el país, las exportaciones totalizaron 87.328 millones de dólares entre enero y octubre de 2026, un nuevo récord histórico para ese período y un incremento interanual del 22,1%. Las cantidades exportadas también alcanzaron una marca máxima: llegaron a 136 millones de toneladas, con una suba del 13,9% frente al mismo lapso del año anterior.

Los montos aumentaron en todos los grandes rubros. Combustibles y Energía lideró el crecimiento, con un alza del 57,2%; le siguieron las Manufacturas de Origen Industrial, con 21,8%; los Productos Primarios, con 15,4%; y las Manufacturas de Origen Agropecuario, con 14,9%.

Veintidós jurisdicciones aumentaron sus exportaciones

Catamarca encabezó el ranking de crecimiento interanual, con un 95,1%. Detrás quedaron Jujuy, con 67,3%; Salta, con 59,3%; Neuquén, con 57%; Santa Cruz, con 54%; y Chubut, con 50,7%.

De las 24 jurisdicciones del país, 22 registraron incrementos en sus exportaciones y diez, incluida La Pampa, crecieron por encima de la media nacional. Formosa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron las únicas que anotaron retrocesos, del 1% y el 11,1%, respectivamente.