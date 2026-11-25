La CACIP destacó la segunda edición 2026 del Préstamo Aguinaldo, que ofrece montos de entre 12,5 y 800 millones de pesos. La línea permite financiar salarios, aguinaldos y capital de trabajo, y estará vigente hasta el 15 de enero de 2027.

La Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa (CACIP) valoró la puesta en marcha de la segunda edición 2026 del Préstamo Aguinaldo del Banco de La Pampa, una línea de financiamiento destinada a acompañar a comercios y pymes. La entidad destacó la articulación con el Gobierno provincial para concretar la herramienta.

En un comunicado, la CACIP señaló que la propuesta surgió de mesas de trabajo y reuniones con funcionarios provinciales y autoridades del Banco de La Pampa. En esos encuentros, plantearon la necesidad de contar con financiamiento accesible para afrontar los compromisos salariales de fin de año y sostener la actividad comercial.

Montos, tasa y destinos del Préstamo Aguinaldo

La línea ofrece créditos de entre 12,5 millones y 800 millones de pesos, con una tasa fija nominal anual del 14 por ciento y un costo financiero total del 16,05 por ciento. El plazo de devolución es de seis meses.

Los fondos pueden utilizarse para el pago de aguinaldos y salarios, además de financiar capital de trabajo. El acceso está dirigido a comercios y empresas que paguen haberes a través del Banco de La Pampa, acrediten sus ventas con tarjetas en la entidad o negocien valores mediante Pampa Digital.

Cómo acceder al crédito para comercios y empresas

La gestión del préstamo es completamente digital y la línea estará disponible hasta el 15 de enero de 2027. La CACIP convocó a sus asociados y al sector comercial en general a consultar los requisitos para solicitar el financiamiento.

Desde la entidad consideraron que la iniciativa reafirma la importancia de la articulación público-privada. También señalaron que el crédito puede ayudar a aliviar la carga financiera de las empresas y resguardar las fuentes de trabajo.