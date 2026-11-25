Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 2 min de lectura

La capacitación obligatoria estará dirigida al personal docente y no docente y comenzará esta semana en aulas virtuales. El programa tendrá ocho módulos y una jornada práctica para fortalecer la respuesta ante eventos meteorológicos extremos.

La provincia de La Pampa pondrá en marcha la capacitación Comunidades Educativas Preparadas para Eventos Hidrometeorológicos Extremos, destinada a reforzar la prevención y la respuesta de las escuelas ante situaciones climáticas adversas.

La propuesta fue presentada por la ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger; la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso; y el director general de Defensa Civil del Ministerio de Seguridad y Justicia, David García.

Capacitación obligatoria para el personal escolar

Feuerschvenger explicó que el proyecto se desarrolla en el ámbito de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo, integrada por representantes del Ministerio de Educación y de los gremios docentes Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa y Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica.

La iniciativa es resultado del trabajo conjunto entre organismos provinciales y busca preparar a las instituciones y capacitar al personal docente y no docente para prevenir, anticiparse y actuar ante fenómenos meteorológicos extremos que afectan o podrían afectar a la comunidad pampeana.

La cursada será obligatoria y autogestiva, para que cada participante pueda organizar sus tiempos. Las aulas virtuales estarán disponibles a partir de esta semana.

Alertas meteorológicas y planes de prevención en las escuelas

Uno de los ejes será profundizar el conocimiento y el uso de las alertas meteorológicas, los mecanismos de comunicación y la coordinación entre Defensa Civil y la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. El objetivo es mejorar los circuitos de información para que cada institución adopte medidas acordes con las características y necesidades de su región.

Además, las escuelas deberán elaborar croquis y organizar acciones preventivas para contar con herramientas de actuación ante posibles contingencias. Las medidas se evaluarán de manera conjunta y podrán ajustarse según cada situación.

Ocho módulos y una jornada práctica

Basso señaló que la articulación cobra especial importancia en el contexto del cambio climático y la incidencia del fenómeno de El Niño. La capacitación forma parte de la implementación del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático.

El programa tendrá ocho módulos: cuatro estarán a cargo de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, tres corresponderán a Defensa Civil y uno será desarrollado por el Ministerio de Educación. Al finalizar, se realizará una jornada práctica para aplicar los conocimientos adquiridos.

García destacó la importancia de brindar nociones básicas y protocolos de actuación ante eventuales alertas, además de poner a disposición los recursos necesarios para responder a emergencias. Como referencia, mencionó los temporales que afectaron a la provincia durante febrero y marzo.

La capacitación busca proteger a toda la comunidad educativa, fortalecer la prevención y consolidar la organización institucional mediante el trabajo coordinado entre los organismos provinciales.