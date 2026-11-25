Una consulta digital del espacio reunió 815 respuestas y mostró que el 79% considera que el próximo gobernador debe tener experiencia como intendente. El relevamiento sigue abierto y relevó prioridades como el empleo, las pymes y las rutas.

El 95% de los afiliados de Fuerza Pampa que respondió una consulta digital consideró necesario un cambio generacional en la dirigencia política de la provincia. Además, el 79% señaló que quien gobierne La Pampa debería contar con experiencia de gestión en una intendencia, un perfil que coincide con el del intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli.

El relevamiento recibió hasta el momento 815 respuestas de un universo de más de 2.400 afiliados consultados y continúa abierto. La experiencia legislativa fue priorizada por el 8% de los participantes, mientras que el 6% eligió la trayectoria en el sector privado.

Qué perfil debería tener el próximo gobernador de La Pampa

Al consultar por las cualidades para conducir la provincia, la opción más elegida fue la firmeza y la decisión ante temas sensibles, como la seguridad, la corrupción, las cuestiones sociales y el financiamiento del Estado provincial. Esa alternativa reunió el 36% de las respuestas.

Le siguieron la visión de futuro, la innovación y la generación de oportunidades para los jóvenes, con el 28%; la austeridad y la cercanía, con el 26%; y la capacidad para ejecutar un programa de desarrollo productivo, con el 23%.

Empleo, pymes y rutas, entre las prioridades de los afiliados

Las rutas y los caminos rurales encabezaron la lista de principales problemas y demandas para el próximo gobierno provincial, con el 50%. Luego se ubicaron el trabajo, las pymes y el comercio de los pueblos, con el 46%, y las oportunidades laborales en el lugar de residencia, con el 44%.

También fueron mencionados el costo de la energía y el gas, con el 38%; las posibilidades de que los jóvenes puedan formarse y permanecer en sus localidades, con el 37%; y la industrialización de la producción pampeana dentro de la provincia, con el 35%.

Cuando se pidió elegir una sola prioridad, el trabajo, las pymes y el comercio de los pueblos quedaron primeros, con el 26%. Las oportunidades laborales en cada localidad, sin necesidad de trasladarse a las ciudades, reunieron el 18%, y las rutas y los caminos rurales, el 17%.

Cómo se realizó la consulta de Fuerza Pampa

Otro dato destacado por la agrupación es que el 74% de quienes participaron afirmó que ningún partido político les había pedido antes su opinión. Fuerza Pampa informó que trabaja en un sistema para mantener estas consultas de manera permanente e incorporar sus resultados a la elaboración de una propuesta provincial.

El presidente del espacio, Manuel Feito, sostuvo que la iniciativa busca consultar a los afiliados y afirmó que las primeras respuestas ratifican la necesidad de una nueva generación con experiencia para gobernar, cercanía para escuchar y decisión para impulsar el trabajo y el desarrollo de La Pampa.

La consulta fue enviada por WhatsApp y contó con una doble validación de identidad para evitar respuestas duplicadas y garantizar que solo participaran afiliados de Fuerza Pampa. Los porcentajes corresponden a las 815 respuestas recibidas hasta el momento. En las preguntas de opción múltiple se podían elegir hasta tres alternativas, por lo que los resultados no necesariamente suman el 100%.