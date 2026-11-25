Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 2 min de lectura

Organizaciones sociales, sindicales, barriales y feministas convocaron a una conferencia de prensa y a una movilización en Santa Rosa. Además, la Justicia provincial ofrecerá asesoramiento sobre violencia doméstica y familiar en centros de salud de Santa Rosa y General Pico.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, organizaciones sociales, sindicales, barriales y feministas llamaron a la comunidad pampeana a movilizarse este miércoles en Santa Rosa.

La jornada comenzará a las 10:30 con una conferencia de prensa en la explanada de Casa de Gobierno. Allí se presentarán los reclamos y las demandas de las organizaciones. La marcha, en tanto, partirá a las 18 desde la plaza San Martín.

Reclamos por políticas contra la violencia de género

En la convocatoria, las organizaciones afirmaron:

“Volvemos a las calles para visibilizar y denunciar las múltiples violencias que atravesamos las mujeres y diversidades, exigir respuestas concretas por parte del Estado y reclamar políticas públicas integrales, efectivas y con presupuesto que garanticen nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias”

También señalaron que “las violencias de género no son hechos aislados, sino una problemática estructural que requiere respuestas urgentes, responsabilidad estatal y compromiso social”. Y concluyeron: “Este 25N volvemos a las calles. Vivas, libres y sin miedo nos queremos. El Estado es responsable”.

Asesoramiento judicial en centros de salud de La Pampa

Por otra parte, el Poder Judicial de La Pampa informó que brindará asesoramiento legal directo sobre violencia doméstica y familiar en centros sanitarios de Santa Rosa y General Pico. La iniciativa se realiza junto con el Ministerio de Salud mediante los equipos interdisciplinarios de la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica (OM y OVD).

La propuesta comenzó en el Hospital Comunitario Barrio Federal de General Pico. Tras los resultados positivos de esa experiencia, que ambas instituciones describieron como inédita, el servicio se extendió a la capital provincial.

En Santa Rosa, el personal técnico atenderá en los centros de salud de Zona Norte y barrio Reconversión, seleccionados por registrar la mayor demanda. El objetivo es sumar espacios de escucha, orientación y asesoramiento, acercar los servicios de justicia y facilitar la detección de situaciones de riesgo o vulnerabilidad.

Días y horarios de atención de la OM y OVD

En General Pico, la atención será en el Hospital Comunitario Barrio Federal, ubicado en Calle 409 número 2.068, el último martes de cada mes, de 10 a 13.

En Santa Rosa, el servicio funcionará los martes, de 10 a 14, en el Centro de Salud Zona Norte, en Chacabuco 1095. El teléfono de contacto es 2954-882210.

También habrá atención los viernes, de 10 a 14, en el Centro de Salud Barrio Reconversión, ubicado en Gaich y Schmidt. El teléfono es 2954-387922.