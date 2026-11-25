El escritor y traductor pampeano recibió en Moscú el Premio V. G. Kostomarov por su aporte a los estudios rusos. También destacó la vigencia de los clásicos en la Argentina y el interés que despiertan entre jóvenes lectores.

Omar Lobos, escritor, traductor y especialista en literatura rusa, recibió en Moscú una distinción internacional por su contribución a los estudios sobre ese país. Nacido en Winifreda y radicado en Buenos Aires, promueve la cultura rusa desde ámbitos académicos y de divulgación.

Al hablar sobre la presencia de esos autores en la Argentina, sostuvo que la literatura rusa se encuentra entre las más leídas del país. “Es un país que parece lejano pero no nos es indiferente para nada”, afirmó, y vinculó ese interés tanto con la influencia de los clásicos como con la historia y la política de Rusia.

La literatura rusa y el interés de los lectores argentinos

“Cuando los rusos me preguntan cuán popular es la literatura de su país en la Argentina, les respondo que sin dudas está entre las más populares, si no es la más popular de las extranjeras. Es algo histórico por la gravitación de los clásicos, pero también la historia y la política rusa tienen mucho de relevante en nuestra cultura argentina y latina. Es un país que parece lejano pero no nos es indiferente para nada. Quizá mucha gente pueda decir ‘no leímos a Dostoievski o Chéjov’, pero saben que están, quiénes son. Los alumnos que tenemos en la UBA en la cátedra de Literatura Eslava -que son unos 100 estudiantes por año- más las decenas que recibimos en los cursos sobre literatura rusa, lo transforman en un caudal nada desdeñable. Y no llegan al aula sin tener ni idea de los autores rusos, ya los conocen de antemano”, expresó.

Lobos también señaló que algunos clásicos rusos llegan a los lectores desde la adolescencia. Como ejemplo, recordó el testimonio de un docente de Lengua y Literatura que trabaja en una escuela secundaria.

“A Dostoievski lo leen los adolescentes, o te encontrás con chicos que dicen ‘lo leí a los 15 y me voló la cabeza’. Esto me lo dijo un compañero que da clases en el secundario, de Lengua y Literatura, y que le llegan esas cosas de primera mano. Y no sé si con otras literaturas pasa lo mismo”, contó.

Omar Lobos recibió el Premio V. G. Kostomarov en Moscú

La semana pasada, el especialista fue distinguido por la Fundación Russkiy Mir con el Premio V. G. Kostomarov, por su “contribución a los estudios rusos mundiales”. La ceremonia se realizó en el Teatro Maly de Moscú. Allí fue presentado como doctor en Filología y profesor asociado del Departamento de Literaturas Eslavas de la Facultad de Filología de la Universidad de Buenos Aires.

La candidatura fue impulsada por colegas de la Universidad de Rostov, en Rostov del Don, con quienes mantiene vínculos profesionales desde hace una década. Lobos explicó que participó en congresos y en clases virtuales organizadas por esa institución, en el marco de una relación con el departamento íbero-ruso.

“A mí me promovió para el premio la gente de la Universidad del Rostov (Rostov del Don), con los que tengo mucho trato desde hace diez años. He ido a congresos y participo en clases online que ellos organizan y entonces es una relación profesional y de cercanía amistosa con el departamento íbero-ruso. Me dijeron que era candidato para un premio pero no pregunté nada ni qué distinción era. Al tiempo me escriben y me dicen que estaban seguros que yo iba a ganar así que finalmente viajé. El jurado está compuesto por representantes de distintas universidades rusas, que no tienen idea de quién sos sino que ven tus antecedentes y tus trabajos y a partir de ahí deciden, así que eso lo vuelve más interesante aún”, relató.

El reconocimiento internacional y su vínculo con Rusia

El premio incluyó una suma de dinero, una estatuilla y un diploma firmado por el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Además, la distinción le otorga la posibilidad de proponer a otra persona como candidata.

“A mí me promovió para el premio la gente de la Universidad del Rostov (Rostov del Don), con los que tengo mucho trato desde hace diez años. He ido a congresos y participo en clases online que ellos organizan y entonces es una relación profesional y de cercanía amistosa con el departamento íbero-ruso. Me dijeron que era candidato para un premio pero no pregunté nada ni qué distinción era. Al tiempo me escriben y me dicen que estaban seguros que yo iba a ganar así que finalmente viajé. El jurado está compuesto por representantes de distintas universidades rusas, que no tienen idea de quién sos sino que ven tus antecedentes y tus trabajos y a partir de ahí deciden, así que eso lo vuelve más interesante aún”, explicó Lobos.

Actualmente, el traductor trabaja en Las almas muertas, la obra de Nikolái Gógol. También destacó la influencia histórica de Rusia en Asia, en el antiguo bloque de Europa del Este y en África, donde, afirmó, tuvo un papel relevante en los procesos de independencia de distintos países.

“Esa historia y esa gravitación abren otro mundo gigantesco de relaciones y distintas posibilidades” por fuera de los manejos del resto de Europa o de Estados Unidos, señaló.

Las ciudades rusas y una experiencia desde el espacio

En 2023, Lobos participó en una conferencia de Maprial, la Asociación Internacional de Profesores de Lengua y Literatura Rusa. El encuentro reunió a unas 600 personas de distintos países en San Petersburgo y tuvo una gala en la que tres jóvenes cosmonautas saludaron desde el espacio.

“Así que primero te saluda el presidente (Vladimir) Putin y después desde el espacio. Siempre me acuerdo que en ese momento un amigo me dice al oído: ‘Son invencibles”, recordó entre risas.

Al describir Moscú, la calificó como una ciudad de dimensiones y belleza excepcionales. “No tiene parangón con ninguna ciudad del mundo, es demencial en cuanto a sus dimensiones, a su belleza, es de una monumentalidad desbordante. Un amigo que es fotógrafo me decía ‘no puedo sacar fotos’, porque sentía que no iba a estar a la altura para reflejar todo eso. Pero nos venden Roma, París, Madrid o New York como si fueran los únicos lugares que valen la pena. San Petersburgo ni hablar, es colorida, majestuosa”.

Lobos también sostuvo que los rusos siguen de cerca las posiciones de otros países y los movimientos vinculados con el suministro de armas y alimentos. Su mirada combina formación académica, experiencia personal y una labor de divulgación sobre una cultura que, aunque pueda parecer distante, mantiene una presencia significativa en la Argentina.