Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

José Domingo Santander Bustamante fue interceptado en el Puesto Caminero de Rolón mientras conducía un Mercedes Benz. La Fiscalía pidió una pena efectiva de tres años y seis meses, unificada con una condena anterior.

La Justicia de La Pampa realizó el juicio oral contra José Domingo Santander Bustamante, acusado de quebrantar una pena al conducir pese a tener una inhabilitación judicial firme. El hombre fue interceptado en el Puesto Caminero de Rolón al volante de un Mercedes Benz.

La audiencia de debate se llevó adelante el viernes 20 de noviembre en el Centro Judicial de Santa Rosa, ante el juez Marcos Sacco. La acusación estuvo a cargo del fiscal Guillermo Alberto Sancho y la defensa fue ejercida por los abogados Seila Diamela Domínguez Ardohain y Rodrigo Adrián Villa.

La detención en el Puesto Caminero de Rolón

Según la imputación fiscal, el episodio ocurrió el 5 de octubre, cerca de las 12.30. Personal policial detuvo en el puesto caminero un sedán Mercedes Benz A-250 conducido por Santander Bustamante.

Al verificar sus antecedentes, los efectivos constataron que estaba inhabilitado para conducir vehículos con motor por una sentencia firme dictada el 10 de diciembre de 2025 por el Tribunal Oral en lo Penal Económico número 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el procedimiento policial en el límite interprovincial, el acusado permaneció privado de su libertad.

El pedido de pena y la fecha de la sentencia

Durante los alegatos, el fiscal Sancho sostuvo la acusación por quebrantamiento de pena y solicitó una condena de prisión de cumplimiento efectivo. Además, pidió unificarla con la condena anterior para fijar una pena total de tres años y seis meses de prisión efectiva.

La sentencia se dará a conocer el próximo 4 de diciembre.

Vuelco en la Ruta Nacional 151, cerca de Medanito

En otro hecho, una camioneta Toyota SW4 volcó el martes cerca de las 7 en el kilómetro 112 de la Ruta Nacional 151, en inmediaciones de Medanito y cerca de Catriel.

En el vehículo viajaban dos personas desde Buenos Aires hacia Plottier, en la provincia de Neuquén, donde tenían previsto participar de un encuentro de polo. Por motivos que aún no fueron establecidos, el conductor perdió el control, la camioneta derrapó y terminó volcada sobre la ruta.

Pese a la violencia del siniestro, los dos ocupantes lograron salir del vehículo ilesos y sin lesiones.