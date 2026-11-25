El juez Heber Pregno dictó la prisión preventiva de Ricardo Francisco Beltramino, acusado de participar en tres robos en la zona sur de General Pico. La medida fue dispuesta hasta el 24 de mayo de 2027, mientras avanza la investigación y se tramita un pedido de la Justicia de Córdoba.

La Justicia de General Pico formalizó la investigación contra Ricardo Francisco Beltramino, detenido el lunes en el barrio Indios Ranqueles por su presunta participación en tres robos en propiedades de la zona sur de la ciudad. El juez de control Heber Pregno le impuso seis meses de prisión preventiva, como había solicitado el fiscal Damián Campos.

Durante la audiencia, el fiscal describió los episodios y presentó los elementos que, según sostuvo, vinculan al acusado con los hechos. Entre ellos, señaló una modalidad que se habría repetido: bajar las llaves térmicas de los pilares eléctricos para interrumpir las cámaras de seguridad y luego ingresar a las propiedades.

Los robos investigados en General Pico

El primer hecho ocurrió el 3 de noviembre, cerca de las 14.45, en una propiedad de Mauricio Alanís, ubicada en la calle 209 al 2759. De acuerdo con la acusación, Beltramino habría actuado junto con Alejandro Rafael Zapata, ya formalizado y bajo prisión preventiva. Ambos habrían llegado en una motocicleta tipo Dax roja, cortado la electricidad y saltado un portón de alrededor de 1,80 metros.

Del lugar habrían sustraído una motoguadaña, una cortadora de pasto, una bicicleta rodado 29, unos 80 metros de cables subterráneos, herramientas eléctricas, elementos de asado, una lona y componentes eléctricos. Por este episodio, la Fiscalía atribuyó a Beltramino el delito de robo calificado por escalamiento.

Los otros dos hechos tuvieron como damnificado a Fabricio Ezequiel Buñanino y ocurrieron en una obra en construcción de la calle 284 al 238. El primero habría sucedido entre el 8 y el 9 de noviembre: los autores habrían forzado una ventana con una barreta u otro elemento contundente y, una vez dentro, arrancado casi toda la instalación eléctrica. La maniobra provocó daños en paredes, losas y tableros. También se llevaron un alargue de unos 30 metros y numerosos cables.

Elementos secuestrados y pruebas de la causa

Campos indicó que durante el allanamiento del lunes en la vivienda de Beltramino, en la calle 533 B al 235, encontraron cables con características coincidentes con los denunciados y el alargue sustraído.

El tercer episodio en la propiedad de Buñanino habría ocurrido entre la noche del 14 y la mañana del 15 de noviembre. Según la acusación, el autor bajó la térmica, cortó el alambre perimetral y forzó una ventana trasera. En esa ocasión sustrajo dos pernos de hierro y tres latas de pintura de 20 litros, aunque estas últimas fueron abandonadas en un terreno lindante. Por los dos hechos en esa obra, la Fiscalía imputó robo simple en concurso real.

Para fundamentar la participación de Beltramino, el fiscal mencionó registros de cámaras en los que se observa a dos personas en una motocicleta Dax roja, además de prendas y cascos secuestrados durante los procedimientos. También se levantó una huella de calzado en la obra de Buñanino que presenta similitudes a simple vista con unas zapatillas halladas en el domicilio del acusado. La correspondencia deberá determinarse mediante una pericia.

Prisión preventiva y pedido de extradición

El fiscal también describió las circunstancias de la detención. El allanamiento comenzó el lunes a las 6 y, según indicó, Beltramino habría intentado escapar. Fue encontrado escondido detrás de un automóvil Renault en la vivienda de un vecino. En los procedimientos, además, se secuestraron dos pelotas de fútbol denunciadas como robadas al Club Deportivo Ranqueles.

Campos sumó como argumento un pedido de detención emitido en octubre por la Justicia de Huinca Renancó, Córdoba, en una investigación por robo calificado. El fiscal afirmó que ya se había comunicado con la fiscala de esa jurisdicción y que comenzaron las gestiones para avanzar con la extradición.

La Fiscalía pidió seis meses de prisión preventiva para resguardar la investigación y evitar el riesgo de fuga. También solicitó que se abra y analice el teléfono Motorola secuestrado y que se extraiga una muestra de sangre del imputado para preservar su perfil genético y permitir un eventual cotejo con la huella de calzado.

La defensora María Soledad Forte cuestionó algunas calificaciones legales y la vinculación de su asistido con el primer robo. Para ese hecho propuso, de manera alternativa, la figura de hurto calificado y, por el segundo, encubrimiento. Aunque reconoció que no podía oponerse al peligro de fuga ante los antecedentes y el requerimiento de Córdoba, consideró excesivo el plazo solicitado y pidió reducirlo a dos meses.

El juez Pregno hizo lugar al planteo fiscal. Consideró que existen elementos suficientes para vincular a Beltramino con los hechos y valoró tanto el riesgo de fuga como la posibilidad de que volviera a dirigirse contra la propiedad de Buñanino, donde ocurrieron dos de los robos. Fijó la prisión preventiva hasta el 24 de mayo de 2027 y ordenó las medidas de prueba solicitadas.

Por último, el magistrado informó al imputado que también permanece detenido a disposición de la Justicia cordobesa. Se librará un oficio para consultar si esa jurisdicción mantiene el interés en su detención y, en caso afirmativo, avanzar con el trámite de extradición.