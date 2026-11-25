Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

El Ministerio de la Producción de La Pampa otorgó a Grupo FQ S.A. la tenencia precaria de una parcela por 180 días. El proyecto prevé una fábrica de recarga de municiones, un polvorín y una planta de productos químicos para piscinas.

El Ministerio de la Producción de La Pampa formalizó la cesión en carácter de tenencia precaria de una parcela del Parque Industrial con actividades de Comercio y Servicios vinculados a la Producción Industrial de Santa Rosa a favor de Grupo FQ S.A..

El predio está identificado catastralmente como Ejido 047, Circunscripción III, Radio s, Quinta 9B, Parcela 7, y corresponde a la Partida número 832.368. La resolución establece que deberá destinarse exclusivamente al desarrollo y radicación de los emprendimientos autorizados.

Qué actividades prevé el proyecto en Santa Rosa

La firma proyecta instalar una fábrica de recarga de municiones de varios calibres, un polvorín e implementos de tiro. También contempla una planta para elaborar productos químicos para piscinas y artículos afines.

La tenencia tendrá un plazo inicial de 180 días corridos, contados desde la firma del acta correspondiente. El período podrá prorrogarse una sola vez, de común acuerdo entre las partes.

Habilitaciones y condiciones para iniciar las actividades

El uso del inmueble será personal e intransferible. La normativa prohíbe alquilar, vender o ceder el predio a terceros.

Antes de comenzar las actividades, la empresa deberá tramitar y obtener todas las habilitaciones, autorizaciones y aprobaciones de planes de contingencia exigidas por los organismos provinciales y nacionales competentes. Los requisitos corresponden a cuestiones de seguridad industrial, prevención de riesgos y manejo de materiales peligrosos.

La resolución también delegó en el Director de Desarrollo Industrial la suscripción del acta de tenencia.