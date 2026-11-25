Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

La Municipalidad realizará baños dorsales para perros y vacunación antirrábica para perros y gatos en distintos barrios, hasta el 3 de diciembre. Las jornadas serán de 14:30 a 17:00.

La Municipalidad de General Pico pondrá en marcha este miércoles 25 una nueva campaña de vacunación antirrábica y prevención de pulgas y garrapatas. Las actividades se realizarán en distintos barrios, de 14:30 a 17:00, y finalizarán el 3 de diciembre.

El operativo contempla la aplicación de un baño dorsal en perros contra pulgas y garrapatas, además de la vacunación antirrábica para caninos y felinos.

Recomendaciones para cuidar a perros y gatos

Desde el municipio aconsejaron tratar también los ambientes donde viven los animales. Para eso, se recomienda limpiar paredes, techos y cuchas, lavar los colchones y desechar aquellos que estén rotos.

La rabia es una enfermedad mortal y la vacunación es la única forma de prevenirla. La dosis debe aplicarse una vez al año, a partir de los cuatro meses de vida del animal.

Para asistir, los perros deben llevar collar y correa. En el caso de los gatos, se solicita utilizar un método de sujeción seguro, como un bolso, una mochila o una jaula transportadora.

Cronograma de vacunación en General Pico

La primera jornada será este miércoles 25 en los barrios Frank Allan, en el espacio público de 101 y 36; Bicentenario, en 417 y 448; y Ranqueles, en la plaza de 29 y 38.

El jueves 26, el operativo llegará a Alborada, en 107 y 10; Rucci, en el CDT de calle 111, entre 2 y 4; y Universitario, en 315 y 300.

El viernes 27 será el turno de El Molino, en 37 y 104; Energía y Progreso, en el CDT de 24 y 27; y Este, en el CDT de 31 y 16.

La campaña continuará el lunes 30 de noviembre en Sur, en 225 y 270; Los Horneros, en avenida San Martín y 47; y El Molino, en el CDT de calle 25, entre 102 y 104.

El martes 1 de diciembre habrá puestos en Carlos Berg, en el CDT de calle 48, entre 13 y 15; Ranqueles, en la plaza Carripilón, en 35 y 42; y Bicentenario, en el CDT de calle 405, entre 438 bis y 440.

El miércoles 2 de diciembre, la atención será en Talleres, en la plaza Pico; Malvinas, en el CDT de 124 y 7; y Rucci, en el CDT de calle 329, entre 302 y 304.

El cierre está previsto para el jueves 3 de diciembre en Centro, en 16 y 1; Frank Allan, en 28 y 1; y Don Bosco, en el CDT de calle 30 número 657 Norte.