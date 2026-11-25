Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 1 min de lectura

Un joven sufrió una fractura en una pierna tras perder el control de su motocicleta en General Pico. Cuando llegó la Policía, el vehículo ya no estaba en el lugar.

Un joven resultó fracturado en una pierna luego de caerse de la moto el domingo por la noche en General Pico. El rodado desapareció antes de la llegada de los efectivos policiales.

La caída ocurrió en la intersección de las calles 40 y 35 bis

Por motivos que se investigan, el muchacho perdió el control del vehículo en el cruce de las calles 40 y 35 bis y cayó sobre la cinta asfáltica. A raíz de la lesión y del intenso dolor, quedó tendido y no podía levantarse.

Ante la emergencia, solicitaron la presencia del Servicio de Emergencias Médicas. Los profesionales asistieron al joven, constataron que tenía una fractura y lo trasladaron al Hospital Gobernador Centeno para recibir atención.

La motocicleta no estaba cuando llegó la Policía

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Segunda advirtieron que la motocicleta ya no se encontraba allí. No se informó quién la retiró ni en qué circunstancias desapareció.