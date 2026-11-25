El intendente de Bernasconi se mostró optimista sobre la posibilidad de que el justicialismo llegue unido a las elecciones del año próximo. También afirmó que en su localidad no hay divisiones y consideró que los integrantes de Fuerza Pampa siguen siendo compañeros.

El intendente de Bernasconi, Germán Rauschenberger, expresó confianza en que el peronismo pampeano llegará unido a las elecciones del año próximo. Aseguró que en su localidad no existen enfrentamientos entre las distintas líneas internas y sostuvo que el nuevo sello de Fuerza Pampa no tiene incidencia en esa zona del sur provincial.

Rauschenberger destacó el debate dentro del peronismo

Al referirse a las discusiones partidarias, el jefe comunal consideró que la diversidad de opiniones forma parte de la dinámica del movimiento. “El peronismo es un movimiento muy grande que posee muchas miradas diferentes, siempre con el mismo objetivo, pero son diferentes miradas de llegar a un fin común. Me parece correcto que haya debate, que haya intercambio de ideas”, afirmó.

También se mostró optimista sobre el escenario electoral y sostuvo: “Soy muy optimista de que vamos a llegar con unidad a las elecciones. Siempre está bueno que haya ese tipo de debates para darle más vida al movimiento”.

La situación del justicialismo en Bernasconi

Sobre la realidad política de su localidad, Rauschenberger aseguró: “Estamos encolumnados, estamos unidos”. Además, dijo confiar en que el justicialismo llegará unido a los comicios “para seguir siendo gobierno en la provincia de La Pampa, que es lo mejor que le puede pasar a todos los pampeanos”.

Consultado por el papel de Fuerza Pampa, señaló que sus integrantes siguen siendo parte del mismo espacio político. “Tendrán sus motivos. Para mí siguen siendo compañeros y seguramente van a integrar el Frente Justicialista. Tendrán sus motivos para tomar la decisión, pero para mí siguen siendo compañeros y nada ha cambiado en ese aspecto”, concluyó.