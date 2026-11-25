Noelia Viara y Julián Angelucci solicitaron a la intendenta Fernanda Alonso que incluya las obras en el Presupuesto 2027. El reclamo contempla una reparación integral, trabajos urgentes en sectores deteriorados y la instalación de guardarraíles.

La diputada provincial del PRO Noelia Viara y el referente de Avanzar Juntos - CC Julián Angelucci pidieron formalmente a la intendenta Fernanda Alonso que incorpore al proyecto de Presupuesto 2027 las partidas necesarias para reparar la Avenida Isidoro Brunengo, en General Pico.

En una nota presentada ante la Municipalidad, solicitaron una intervención integral y obras urgentes en los puntos más deteriorados. Entre ellos mencionaron el cruce con la calle 319, frente al supermercado Chango Más, y la rotonda norte, en el camino a Speluzzi. También reclamaron la colocación de guardarraíles en los tramos junto a los canales pluviales para prevenir accidentes.

Reclamo por obras y presupuesto para la Avenida Brunengo

La presentación se realizó después de que, durante la reciente ronda de ministros en la Legislatura Provincial, el ministro de Obras y Servicios Públicos confirmara que el mantenimiento de la avenida es responsabilidad del Municipio.

El pedido retoma el reclamo impulsado este año por el concejal Luis Arias y el bloque de Juntos por el Cambio. En ese marco, el Organismo Descentralizado Planta de Asfalto reconoció el avanzado deterioro de la calzada y las limitaciones de equipamiento municipal para resolverlo. El relevamiento determinó que 5.270,90 metros cuadrados necesitan reparación.

Viara y Angelucci pidieron priorizar la obra en 2027

"Esta es una obra necesaria para los piquenses y tiene que ser una prioridad para el año que viene. No podemos seguir destinando recursos a obras que no tienen el mismo nivel de urgencia mientras tenemos una avenida estratégica en estas condiciones. Los recursos municipales tienen que estar puestos al servicio de resolver los problemas concretos y las necesidades de los vecinos", afirmó la diputada Noelia Viara.