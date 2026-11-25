Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

Un proyecto para modificar la ley de elecciones internas abiertas recibió dictamen unánime en Diputados. La iniciativa fija nuevos plazos para los comicios y apunta a reducir el período de campaña y sus costos.

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por Liliana Robledo, emitió dictamen unánime para un proyecto que modifica el artículo 2 de la Ley 2.042, que regula el sistema de elecciones internas abiertas.

La propuesta fue presentada por el Poder Ejecutivo junto con el bloque oficialista y busca reducir en 60 días el cronograma electoral provincial. Entre sus fundamentos, plantea que acortar el período proselitista evitaría la saturación del electorado y permitiría a las agrupaciones políticas bajar los costos de campaña.

Los nuevos plazos para las elecciones internas

La modificación establece que las elecciones internas, abiertas, obligatorias y simultáneas se realizarán en una única jornada, entre 45 y 60 días antes de los comicios generales para cubrir cargos públicos provinciales. La convocatoria, a su vez, deberá concretarse entre 60 y 90 días antes de la elección interna.

El Poder Ejecutivo Provincial, procederá a convocar a elecciones internas, abiertas, obligatorias y simultáneas, a todo el cuerpo electoral de la Provincia, las que deberán llevarse a cabo en una única jornada y en un plazo entre cuarenta y cinco (45) y sesenta (60) días antes de las elecciones generales, para cubrir cargos públicos provinciales. La convocatoria a elecciones internas, abiertas, obligatorias y simultáneas deberá realizarse en un plazo entre sesenta (60) y noventa (90) días antes de la fecha de elección interna.

Otros proyectos con aval de la comisión

En la misma reunión, la comisión dio despacho favorable por unanimidad a una iniciativa para declarar de interés legislativo la experiencia de apiturismo y api-inhalación Respirar aire de colmena, desarrollada por el emprendimiento Amielar. También respaldó un proyecto de reconocimiento al joven nadador de General Pico Bautista Bal.

Además, recibió dictamen unánime la propuesta para declarar de interés legislativo la 54ª Fiesta Nacional de la Ganadería del Oeste Pampeano, prevista para los días 12, 13 y 14 de febrero de 2027.

Bomberos voluntarios y educación sexual integral

Por último, se aprobaron por unanimidad dos pedidos de despacho de comisión. Uno propone declarar de interés legislativo la actividad Corré por bomberos, corré por vos, organizada por la Asociación de Bomberos Voluntarios de General Pico.

El otro busca otorgar el mismo reconocimiento a las Jornadas Provinciales de Actualización de la Transversalización de la Educación Sexual Integral, bajo el lema 20 años de transformaciones y desafíos, en el marco del vigésimo aniversario de la creación de la ESI.