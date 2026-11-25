Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

Siete trabajadores del Poder Legislativo finalizaron sus estudios secundarios y otros 33 recibieron certificados de capacitación. La vicegobernadora Alicia Mayoral destacó el esfuerzo de los agentes y el valor de la formación para la institución.

La Legislatura provincial entregó títulos secundarios y certificados de capacitación a trabajadores y trabajadoras del Poder Legislativo, en el marco de una propuesta de formación destinada a agentes de la institución.

Durante el acto, la vicegobernadora y presidenta de la Cámara, Alicia Mayoral, reconoció a quienes completaron sus estudios y participaron de las instancias de capacitación.

"Estoy muy orgullosa de todos ustedes. Han encontrado el tiempo para seguir formándose a pesar de la carga horaria. Me pone muy feliz verlos a todos en este día y sepan que son fundamentales para el funcionamiento de esta Cámara", manifestó.

El valor de estudiar y capacitarse mientras se trabaja

Mayoral destacó el esfuerzo que implica compatibilizar las responsabilidades laborales con el estudio y la formación personal. También puso en valor la decisión de "continuar aprendiendo" pese a las obligaciones cotidianas y los horarios de trabajo.

La vicegobernadora señaló que la capacitación no solo representa un crecimiento individual, sino que también "contribuye a fortalecer el trabajo colectivo" y el funcionamiento de la institución. Además, felicitó a los agentes por su compromiso y remarcó la importancia de generar oportunidades para completar trayectorias educativas y sumar herramientas para el desarrollo personal.

Autoridades presentes en la entrega de diplomas

Participaron del acto la ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger; la directora de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Sonia Bruegno; la directora interina del Colegio Héctor Ayax Guiñazú, Ayelén Díaz; la profesora Paula Berón; la asesora pedagógica Aldana Hernández y la presidenta de la Fundación Banco de La Pampa, Patricia Viviana Lázaro.

Por la Legislatura acompañaron a Mayoral las diputadas Ana Giussi, Sandra Fonseca, Liliana Robledo, Marcela Páez y María Silvia Larreta, y el diputado León Nicanoff. También estuvieron el secretario Legislativo, Juan Manuel Meanna; el secretario Administrativo, Gerardo Gabba; la prosecretaria, Valeria Luján; el director General Administrativo, Matías Picco; el director Legislativo, Walter Montenegro; la directora General de Recursos Humanos, Valeria Segovia; y el intendente de Cámara, Martín Rojas. Las autoridades participaron de la entrega de diplomas y certificaciones.

Quiénes finalizaron el secundario y recibieron certificados

Los siete trabajadores legislativos egresados del nivel secundario en 2026 son Agustina Magalí Erro, Alberto José Rodríguez, Darío Paulo Ortiz, Fernando Andrés Sarrafiore, Jorge Andrés Lopes, José Raúl Urmente y Laura Yolanda Grandon.

En la misma ceremonia recibieron certificados de capacitación los siguientes agentes:

Silvana Vanesa Abbona, Héctor Pablo Albera, Carlos Aníbal Albiro, Alfredo César Albornoz, Augusto José Alonso, Paola Vanesa Luján Bafundo, María Elina Ballester y José María Baran.

Adelaida Luisa Biaggio, María Soledad Borzi, Daiana Cabrera, Gonzalo Cortez, Liliana Maribel Cowan, Jorge Fabián Cristóbal, Sergio Walter Curruqueo y María Virginia De La Fuente.

Marcelo Ariel Erro, Sofía Melén Erro, Bautista Flores, Mariano Javier Flores, Jessica Forestier, Sonia Beatriz Garbarino, Leonardo Oscar Gigena y Orestes Benjamín Mastroiacovo.

Mauro Javier Moroni, Zoe Azul Orellano Sainges, Juan Carlos Quintero, Lorena Rodríguez, Claudia Marilú Rubín, Daniela Vanesa Sáez, Romina Vanesa Sosa, Luis Tomaso y Dana Antonella Trejo.

La actividad puso en relieve la importancia de sostener políticas de formación y acompañamiento educativo en el ámbito laboral, y reconoció el esfuerzo de quienes decidieron continuar sus estudios y ampliar sus conocimientos.