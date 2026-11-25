Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

El Museo Histórico Pueblo de Miguel Cané conmemorará su 25 aniversario con muestras, rincones temáticos y una obra de teatro leído. La celebración será este viernes, desde las 19:30, en el Colegio Secundario General Martín Miguel de Güemes.

El Museo Histórico Pueblo de Miguel Cané celebrará sus 25 años con una propuesta cultural y educativa que recupera los orígenes de la institución y reconoce a quienes sostuvieron el proyecto. La programación se realizará este viernes, a partir de las 19:30, en el Colegio Secundario General Martín Miguel de Güemes.

Los detalles del aniversario fueron presentados en la Secretaría de Turismo. Participaron el titular del área, Saúl Echeveste; la subdirectora de Municipios Turísticos, María Eugenia Debans; la viceintendenta y referente de Turismo de Miguel Cané, Blanca Sereno; y la directora del colegio, María Laura Fernández.

El Museo de Miguel Cané y el valor del patrimonio

“El patrimonio tiene que ser una inversión y no un gasto”, expresó Echeveste, quien remarcó la importancia de acompañar iniciativas que preserven los bienes culturales y amplíen las experiencias turísticas de cada localidad. También destacó que conocer los hechos que dieron origen a las comunidades permite proyectar un futuro mejor.

Sereno subrayó el lugar que ocupa el museo en la identidad del pueblo y reconoció el compromiso de directivos, docentes, estudiantes y familias. El trabajo sostenido de esas generaciones hizo posible que la iniciativa continuara a lo largo de los años.

Un proyecto educativo nacido en 2001

El museo nació en 2001, en medio de una crisis social que planteó nuevos desafíos para las instituciones educativas. La propuesta surgió en el aula con el objetivo de recuperar la historia de Miguel Cané y acercar los contenidos escolares a las experiencias de sus habitantes.

Fernández recordó que, incluso en circunstancias adversas, es posible encontrar oportunidades para desarrollar nuevas alternativas. La idea se concretó para revalorizar la cultura, preservar el patrimonio y mostrar que la historia también forma parte de la vida cotidiana.

La directora destacó la condición de museo escolar de la institución y explicó que el proyecto respondió a necesidades de los estudiantes. Desde sus comienzos, convocó a docentes de distintas áreas y amplió las posibilidades de aprendizaje.

La iniciativa también fortaleció el trabajo sobre la identidad local más allá de los libros, mediante el conocimiento de los antepasados, sus costumbres y las experiencias de las familias que dieron forma a la localidad.

Muestras y teatro leído por los 25 años

La celebración incluirá una exposición institucional, la muestra permanente del museo y una exhibición especial con rincones temáticos. También participarán distintas entidades de Miguel Cané.

Entre las actividades se presentará una obra de teatro leído sobre los orígenes y el recorrido de la institución, interpretada por estudiantes y docentes. La propuesta tendrá lugar en el Colegio Secundario General Martín Miguel de Güemes.

A un cuarto de siglo de su creación, el Museo Histórico Pueblo de Miguel Cané mantiene el propósito educativo que impulsó su nacimiento. El aniversario reconocerá a las sucesivas generaciones que formaron parte del proyecto y permitirá compartir con la comunidad una experiencia que vincula el conocimiento del pasado con la enseñanza.