Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

La concentración del agua en los oasis productivos mendocinos también afectó a Lavalle y a las Lagunas de Guanacache. La situación vuelve a poner en foco las críticas de La Pampa por el corte del río Atuel.

El manejo del agua en Mendoza quedó bajo cuestionamiento por una fuerte contradicción: el modelo que la provincia defiende ante los reclamos de La Pampa por el río Atuel también dejó históricamente sin recursos a localidades mendocinas ubicadas aguas abajo, como Lavalle.

La concentración del caudal en el Gran Mendoza y en los oasis agrícolas más rentables redujo el agua disponible para las zonas bajas. En Lavalle y La Paz, el impacto de esa política se refleja en la escasez hídrica y en la degradación de ambientes y actividades productivas.

El impacto del manejo del agua en Lavalle y Guanacache

El desarrollo del Gran Mendoza y de los oasis productivos del norte se sostuvo, en gran medida, con el aprovechamiento del agua del río Mendoza. Para Lavalle, ubicado aguas abajo, esa decisión contribuyó al desecamiento y la degradación de las Lagunas de Guanacache.

Los humedales fueron durante generaciones fuente de trabajo y alimento. Su deterioro afectó especialmente a las comunidades huarpes, los pescadores y los crianceros, que vieron cómo el territorio se transformaba en una zona seca, con menos posibilidades para vivir y producir. En La Paz también se registraron consecuencias vinculadas al río Tunuyán.

Sequías y crecidas repentinas en las zonas bajas

Los pobladores de Lavalle enfrentan además el riesgo de pasar de la sequía a una inundación en poco tiempo. Aunque los cauces suelen permanecer secos y cubiertos de arena, los deshielos intensos o las sueltas de agua desde diques ubicados aguas arriba pueden provocar crecidas repentinas.

La situación local se vincula con el reclamo pampeano por el Atuel. En el oeste de La Pampa, en localidades como Santa Isabel y Algarrobo del Águila, el corte del río secó bañados, degradó suelos y llevó a numerosos pobladores a abandonar sus campos.

El reclamo de La Pampa por el río Atuel

La disputa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 1987 reconoció que el Atuel es un río compartido. En 2020, el máximo tribunal fijó un caudal mínimo permanente para contribuir a la recomposición ambiental, una medida que continúa generando controversias entre Mendoza y La Pampa.

El planteo sobre Lavalle pone en discusión la política hídrica provincial: el esquema que prioriza el agua para los oasis centrales también concentra el recurso en las áreas de mayor rendimiento económico y deja en una situación de escasez y deterioro ambiental a quienes viven aguas abajo.