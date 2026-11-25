Ary, una perrita negra adoptada de Apani, se escapó de su nuevo hogar durante el fin de semana. La búsqueda se concentra en la zona de Enriqueta Schmidt, entre Medici y Congreso.
La perra también responde al nombre de Negrita. No lleva pretal y tiene puesto un collar rosa claro con dibujos de rayos.
Cómo reconocer a Ary y aportar información
Entre sus características, la familia indicó que "tiene un tic en una de sus patas al caminar y las orejas se hacen para atrás".
Quienes tengan algún dato que pueda ayudar a encontrarla pueden comunicarse al 2954 550067.