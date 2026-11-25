Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

Ary, también conocida como Negrita, se perdió durante el fin de semana en Enriqueta Schmidt, entre Medici y Congreso. Su familia pidió colaboración para encontrarla y difundió un teléfono de contacto.

Ary, una perrita negra adoptada de Apani, se escapó de su nuevo hogar durante el fin de semana. La búsqueda se concentra en la zona de Enriqueta Schmidt, entre Medici y Congreso.

La perra también responde al nombre de Negrita. No lleva pretal y tiene puesto un collar rosa claro con dibujos de rayos.

Cómo reconocer a Ary y aportar información

Entre sus características, la familia indicó que "tiene un tic en una de sus patas al caminar y las orejas se hacen para atrás".

Quienes tengan algún dato que pueda ayudar a encontrarla pueden comunicarse al 2954 550067.