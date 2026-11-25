Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

Los controles se realizaron durante el último fin de semana largo sobre la Ruta Nacional 5. Además, investigan presuntas irregularidades en la licencia de un camionero que viajaba hacia Río Gallegos.

Diez conductores dieron positivo en controles de alcoholemia realizados durante el último fin de semana largo en el Puesto Caminero Catriló. En paralelo, la Policía inició una investigación judicial por presuntas irregularidades en la licencia nacional de conducir presentada por un camionero.

Los operativos de prevención y fiscalización vehicular se llevaron adelante sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 522. El personal policial controló vehículos particulares y unidades de transporte de cargas.

Alcoholemias positivas en vehículos particulares y camiones

Seis de los resultados positivos correspondieron a conductores de vehículos particulares. Los registros fueron de 2,68; 0,38; 0,43; 0,45; 0,28 y 0,40 gramos de alcohol por litro de sangre.

Los otros cuatro casos involucraron a choferes de transporte de cargas, con mediciones de 0,13; 1,37; 1,04 y 0,17 gramos por litro. Ante las infracciones, la Policía labró las actas correspondientes y, según cada caso, retuvo licencias de conducir y documentación vehicular.

Las actuaciones por las faltas quedaron a disposición del Juzgado de Faltas de Catriló.

Investigan una licencia de conducir presuntamente irregular

Durante otro control de rutina, los efectivos detectaron presuntas irregularidades en la licencia nacional de conducir presentada por el chofer de un camión Scania R460. El vehículo provenía de la provincia de Buenos Aires y tenía como destino Río Gallegos, en Santa Cruz.

Al revisar la documentación, los agentes advirtieron que el carnet no tenía los códigos de seguridad correspondientes. Luego consultaron el sistema nacional de licencias y encontraron diferencias entre los datos registrados y los consignados en el documento exhibido.

Por disposición de las autoridades, la licencia fue secuestrada en presencia de testigos civiles. También intervino la Fiscalía de Delitos Económicos y Contra la Administración Pública de la Primera Circunscripción Judicial. El camionero fue notificado en libertad y quedó sujeto a las actuaciones judiciales.