Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 3 min de lectura

Cristian Manuel Santillán recibió diez meses de prisión efectiva tras ser encontrado con una Honda Biz robada en Santa Rosa. La Justicia confirmó la condena, aunque no pudo identificar a quien sustrajo la motocicleta.

Una mujer volvió a su casa y encontró que le habían robado la motocicleta. Casi al mismo tiempo, la Policía halló a Cristian Manuel Santillán, alcoholizado y junto a una Honda Biz roja que intentaba poner en marcha. El hombre primero dijo que era suya, luego que pertenecía a una amiga y, cuando los efectivos verificaron los datos, trató de escapar a pie.

El episodio ocurrió el 15 de abril en Villa Alonso de Santa Rosa. Santillán fue condenado a diez meses de prisión efectiva por encubrimiento, pero la investigación no logró establecer quién había ingresado a la vivienda para llevarse el vehículo.

La sentencia del juez Carlos Besi fue confirmada por la Sala A del Tribunal de Impugnación Penal, integrada por las juezas Antonella Marchisio y Eugenia Schijvarger.

El robo de la Honda Biz y la detención en Santa Rosa

Norma Beatriz Araya salió de su domicilio cerca de las 9 para ayudar a su nuera en un centro de salud. Dejó la casa sin llave y la Honda Biz roja, con la llave puesta, quedó en el interior. También estaba allí su madre, quien tiene problemas de audición y no advirtió lo ocurrido.

Al regresar, alrededor de las 9:45, Araya descubrió que alguien había entrado y se había llevado la motocicleta y otros objetos, entre ellos una pava eléctrica. En paralelo, la Policía había recibido un aviso por un hombre alcoholizado que causaba molestias en la esquina de Victoria y Entre Ríos.

Al llegar, los efectivos encontraron a Santillán junto a la moto, pero no tenía documentación que acreditara que le pertenecía. Sus explicaciones fueron cambiando y, cuando los agentes comenzaron a verificar los datos del vehículo, intentó huir. Lo alcanzaron y detuvieron luego de que ofreciera resistencia.

Los indicios que confirmaron el encubrimiento

En un allanamiento posterior en el domicilio de Santillán, la Policía secuestró una patente apócrifa, llaves y un candado vinculados con la motocicleta. Sin embargo, no se obtuvieron pruebas que lo ubicaran en la vivienda de Araya durante el robo.

La investigación tampoco pudo identificar al autor del hecho: no había cámaras de seguridad y los rastros levantados en la casa no servían para realizar comparaciones. La defensora pública Susana Dacal sostuvo que hallar a una persona con un vehículo robado no demostraba que lo hubiera recibido de otra persona sabiendo que tenía un origen ilícito.

La defensa también señaló que el breve lapso entre el robo y la intervención policial dificultaba sostener que un tercero hubiera sustraído la moto y luego se la hubiera entregado al acusado. Las juezas del TIP rechazaron esos planteos y consideraron que no era necesario identificar al autor del robo ni determinar cómo llegó el vehículo a manos de Santillán para acreditar el encubrimiento.

Para confirmar la condena, el tribunal valoró las versiones contradictorias del acusado, su intento de fuga y el hallazgo de elementos relacionados con la moto en su domicilio. A criterio de las juezas, esos indicios permitían concluir que conocía la procedencia delictiva del vehículo.

Diez meses de prisión efectiva y declaración de reincidencia

Al evaluar la pena, el tribunal tuvo en cuenta que Santillán tenía antecedentes penales y había terminado de cumplir una condena de prisión efectiva menos de un mes antes del episodio.

La defensa había pedido la absolución y, en forma subsidiaria, que la pena se redujera al mínimo legal de seis meses. El TIP consideró razonable mantener los diez meses de prisión efectiva y la declaración de reincidencia, en función de las características del hecho y los antecedentes del acusado.

El caso concluyó con una condena por encubrimiento, mientras que la identidad de la persona que entró a la vivienda y robó la motocicleta permaneció sin esclarecerse al momento del juicio.