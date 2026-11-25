Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

El Frejupa obtuvo dictamen en comisión, pero necesita que la oposición dé quórum para tratar la reforma electoral. Si no hay acuerdo en las sesiones ordinarias ni en una eventual convocatoria extraordinaria, el debate podría postergarse hasta marzo de 2027.

La reforma electoral impulsada por el oficialismo pampeano quedó condicionada por la disputa en la Cámara de Diputados. El Frejupa consiguió dictamen favorable en la Comisión de Legislación General, pero la paridad de 15 bancas por lado hace que la posibilidad de sesionar dependa de que la oposición dé quórum.

El despacho se aprobó este martes al mediodía, luego de que los representantes opositores se retiraran y dejaran vacías sus sillas. La estrategia reglamentaria permitió al oficialismo avanzar en comisión, aunque no resolvió el principal obstáculo para el tratamiento en el recinto.

La oposición rechaza un tratamiento exprés de la reforma electoral

Los bloques opositores endurecieron su postura frente al proyecto de modificación de la Ley 2.042. En un pronunciamiento conjunto, los jefes de bancada Hipólito Altolaguirre, de la UCR; María Laura Trapaglia, del PRO-MID; y Sandra Fonseca, de Comunidad Organizada, dijeron que no avalarán un tratamiento "exprés" ni un cambio unilateral de las reglas electorales de cara a 2027.

Los tres espacios también cuestionaron que el Poder Ejecutivo no haya impulsado un diálogo multipartidario previo y que iniciativas de la oposición, como la implementación de la Boleta Única Papel, hayan quedado fuera de la agenda.

El quórum, clave para el tratamiento en Diputados

La oposición amenaza con no asistir a la última sesión ordinaria del año. Si mantiene esa posición y no se reúne el quórum este jueves, el dictamen aprobado en la comisión que preside Liliana Robledo quedará en suspenso.

El mismo escenario podría repetirse en diciembre si el gobernador Sergio Ziliotto convoca a sesiones extraordinarias, una opción que aparece condicionada por la falta de acuerdos en la Legislatura. Ante ese panorama, gana fuerza la posibilidad de que el debate se postergue hasta la primera quincena de marzo de 2027, cuando comience el próximo período ordinario.

Qué cambios propone el proyecto de Sergio Ziliotto

Una demora hasta marzo obligaría al oficialismo a recalcular su estrategia electoral. El proyecto del Ejecutivo, surgido de un entendimiento entre Ziliotto y Carlos Verna, propone reducir el plazo entre las elecciones internas abiertas y los comicios generales: de una franja de 90 a 120 días a otra de 45 a 60 días. También plantea eliminar la audiencia previa con los partidos políticos.

En el análisis político provincial, además, pierde fuerza la posibilidad de que La Pampa vuelva a ser uno de los primeros distritos del país en abrir el calendario electoral de 2027. La situación económica nacional lleva al oficialismo pampeano a observar con cautela el clima social y a evaluar si conviene postergar la votación provincial.

La disputa por el quórum, por lo tanto, se cruza con dos cálculos del oficialismo: ordenar su interna y definir el momento más conveniente para competir. Sin acuerdos legislativos, la reforma electoral podría quedar pendiente hasta marzo.