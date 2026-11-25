Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

El concierto será el próximo viernes a las 21 en el Teatro Español de Santa Rosa, con entrada gratuita e inscripción previa. El repertorio reunirá canciones emblemáticas en versiones para Big Band y banda sinfónica.

La Banda Sinfónica, organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa, ofrecerá su próxima gala, Funk, Pop y Rock, una propuesta creada a pedido del público. El concierto será el próximo viernes a las 21 en el Teatro Español, ubicado en H. Lagos 44, en Santa Rosa.

La entrada será libre y gratuita, pero requiere inscripción previa. El registro ya está habilitado mediante un formulario digital disponible en el sitio oficial de la Secretaría de Cultura. Además, quienes asistan podrán colaborar voluntariamente con la donación de un alimento no perecedero.

Un repertorio de funk, pop y rock en versión sinfónica

La gala reunirá obras emblemáticas de estos géneros, interpretadas en formato Big Band y con arreglos originales para banda sinfónica. El programa recorrerá distintos estilos y ofrecerá una nueva mirada sobre canciones y composiciones presentes en la memoria cotidiana y generacional.

La propuesta busca celebrar piezas que invitan tanto a escuchar como a cantar y bailar. En esta puesta, la fuerza de los riffs y las melodías cobrará una dimensión especial para reflejar el espíritu de cada época.