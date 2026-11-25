La comunidad educativa presentó alimentos, plantas y productos elaborados por sus estudiantes, pese a las dificultades por los recortes presupuestarios. La formación combina prácticas productivas, convivencia y herramientas para seguir estudiando o trabajar.

Lechugas, zanahorias, remolachas, acelgas y espinacas compartieron espacio con flores, plantas, quesos, chacinados, forrajes y productos de biocuero. La muestra de la Escuela Agrotécnica de Santa Rosa reunió parte de lo que producen sus estudiantes y reflejó el trabajo de toda la comunidad educativa, en un año atravesado por las dificultades presupuestarias.

La exposición se realizó durante la Semana de la Educación Técnica. El director, Esteban Fiandrino, explicó que participaron alumnos, docentes, directivos y familias para sostener los objetivos del establecimiento, que tiene 340 estudiantes y una jornada que se extiende desde la mañana hasta las 17.30.

"Fue un año de mucho esfuerzo, de toda la comunidad del colegio, ya sea alumnos, docentes, directivos y por supuesto familias porque se sintió mucho el recorte presupuestario. Las escuelas técnicas nos manejamos con un fondo nacional y si bien el recorte se venía sintiendo en los años anteriores, en éste en particular se profundizó mucho así que tuvimos que hacer malabares para cumplir los objetivos", reconoció Fiandrino.

Estudiantes de la Agrotécnica crean productos con residuos

Bruno, de 14 años, cursa segundo año y viaja desde Toay para asistir a clases. Junto con Bautista y las docentes Yamila y Romina, trabajó en una alternativa para aprovechar los residuos orgánicos que genera la escuela: elaboraron productos de biocuero con restos de yerba y cáscaras de mandarina, banana y zanahoria.

El proyecto llegó a las finales de la Feria Nacional de Ciencias. Esta semana, sus creadores viajaron a Villa Giardino, Córdoba, para presentar billeteras, llaveros e individuales de mesa confeccionados con esos materiales.

También hubo una propuesta sobre forrajes, desarrollada por Nadina, Mía, Melanie y Lucía, de 17 años. Las estudiantes destacaron el vínculo cotidiano que se construye en una institución de jornada completa, donde comparten actividades y comidas.

"En mi caso no tengo nada que ver con el campo pero siempre me llamó la atención este lugar y lo que se hace acá. Por suerte no me equivoqué, acá estamos todo el día, almorzamos juntos, incluso hay menúes sin TACC para celíacos, convivimos un montón y por eso se sintió el recorte en las escuelas técnicas porque las características del colegio necesitamos muchos insumos, además de herramientas y otras cosas para el día a día", afirmó Nadina.

Formación rural, convivencia y oportunidades laborales

Para Mía, la escuela ofrece caminos tanto para continuar estudios como para incorporarse al mundo del trabajo. La experiencia incluye clases y prácticas en el tambo, los corrales, los gallineros y las huertas, en un predio rural donde, según contó, la convivencia diaria fortalece el sentido de comunidad.

"A mi me gusta la Escuela porque podés seguir en la Universidad y ya tenés toda una formación desde acá, y también podés trabajar. Este colegio te abre puertas, es cierto que en muchos momentos es un sacrificio pero te da un futuro. Estamos en el medio del campo, cuando se corta la luz no hay señal y otras cosas; pero al estar todo el día somos como una familia, nos conocemos entre todos porque nos cruzamos todo el tiempo. Es una convivencia diaria", agregó.

Fiandrino señaló que la inserción laboral no siempre resulta sencilla para quienes egresan de la Agrotécnica, aunque la formación puede servir para seguir carreras vinculadas con el sector, como ingeniería agrónoma, o trabajar en establecimientos rurales. También indicó que varios alumnos llegan con interés en esa salida porque sus familias viven o trabajan en el campo.

Quesos, dulce de leche y plantas producidas en la escuela

Lucía y Santiago, ambos de 19 años, presentaron quesos elaborados durante el año. La escuela también produce dulce de leche y comercializa parte de lo que fabrica. Los ingresos se destinan a comprar insumos e implementos para continuar con las actividades.

"También elaboramos dulce de leche, que después comercializamos. Acá nos enseñan la cultura de vivir en el campo y es toda una enseñanza distinta. Todo lo que se puede, se produce, por eso hacemos de todo, y con el proceso completo porque vamos desde el tambo hasta el producto final para vender. Los fondos que recaudamos quedan para la Escuela porque con eso se compran insumos e implementos para asegurarnos que la rueda siga para los que vienen", explicó Santiago.

Lucía contó que los recortes obligaron a buscar alternativas para no interrumpir la producción: "Este año tuvimos muchos inconvenientes por los recortes así que hubo que agudizar el ingenio porque no queríamos quedar a mitad camino con lo que íbamos produciendo. Por suerte los quesos quedaron muy buenos y podemos venderlos sin problemas".

Las plantas también tuvieron buena respuesta en la Expo Vivero de Toay. De acuerdo con Fiandrino, la escuela llevó más de 3.000 ejemplares y vendió casi toda la producción. El director destacó el interés de quienes se acercaron a consultar y comprar, y señaló que la difusión de la experiencia también llega a través del boca a boca.

Producción animal y vegetal como parte del aprendizaje

La formación de la Agrotécnica incluye producción animal y vegetal, manejo de cultivos, huerta, viveros y plantas aromáticas, además de la cría y el cuidado de aves, cerdos, vacas y ganado caprino. El aprendizaje también abarca la elaboración de productos derivados, ensayos de materias primas y el uso de herramientas técnicas.

Con una propuesta que integra producción, formación y convivencia, la escuela mostró el resultado del trabajo de sus estudiantes y el esfuerzo colectivo para sostener las prácticas educativas frente a las restricciones presupuestarias.