El Coro Polifónico Catriló participó el sábado de los festejos por el 104 aniversario de la Iglesia Alianza de General Pico. La presentación especial reunió a vecinos y miembros de la congregación en torno a la música coral.
El repertorio propuso un recorrido histórico, espiritual y emotivo mediante himnos y canciones que acompañaron a distintas generaciones. La propuesta combinó piezas tradicionales, vinculadas con la memoria de la comunidad, y arreglos polifónicos que destacaron el valor litúrgico y cultural de cada obra.
Un homenaje a la historia de la Iglesia Alianza en General Pico
Durante la jornada, el pastor Pedro Rolón agradeció a los integrantes del coro por su participación y por acompañar con su música una fecha significativa para la congregación. El conjunto está dirigido por el profesor Alejandro Matos.
La celebración puso en valor los más de cien años de trayectoria de la Iglesia Alianza en General Pico y rindió homenaje a quienes, a lo largo de su historia, contribuyeron a sembrar y fortalecer la fe en esa comunidad.