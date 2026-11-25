Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

El conjunto se presentó en General Pico con un repertorio de himnos y canciones que recorrió la historia y la tradición de la congregación. El pastor Pedro Rolón agradeció la participación del coro, dirigido por Alejandro Matos.

El Coro Polifónico Catriló participó el sábado de los festejos por el 104 aniversario de la Iglesia Alianza de General Pico. La presentación especial reunió a vecinos y miembros de la congregación en torno a la música coral.

El repertorio propuso un recorrido histórico, espiritual y emotivo mediante himnos y canciones que acompañaron a distintas generaciones. La propuesta combinó piezas tradicionales, vinculadas con la memoria de la comunidad, y arreglos polifónicos que destacaron el valor litúrgico y cultural de cada obra.

Un homenaje a la historia de la Iglesia Alianza en General Pico

Durante la jornada, el pastor Pedro Rolón agradeció a los integrantes del coro por su participación y por acompañar con su música una fecha significativa para la congregación. El conjunto está dirigido por el profesor Alejandro Matos.

La celebración puso en valor los más de cien años de trayectoria de la Iglesia Alianza en General Pico y rindió homenaje a quienes, a lo largo de su historia, contribuyeron a sembrar y fortalecer la fe en esa comunidad.