Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

Santos Benítez y varios allegados taparon pozos en un tramo de la ruta nacional con herramientas y recursos propios. El video de la iniciativa se viralizó y reavivó el reclamo por el estado de la calzada.

Un grupo de vecinos de Santa Isabel, La Pampa, se puso a reparar baches en un tramo de la Ruta Nacional 143. La iniciativa quedó registrada en un video que se viralizó en las últimas horas.

Las imágenes fueron publicadas en Facebook por una vecina con el título: “No es Vialidad Nacional, tampoco una empresa, son vecinos bacheando con recursos propios”. En el video se observa a varias personas trabajando para tapar pozos cerca de la localidad.

Vecinos trabajaron con recursos propios en la Ruta 143

Entre quienes participaron estuvo Santos Benítez, vecino de Santa Isabel, que llegó con su camioneta, un carrito y herramientas. Junto a varios allegados, decidió intervenir ante la gran cantidad de baches y el mal estado de la ruta.

La acción recibió un amplio reconocimiento público por la solidaridad y la empatía hacia otros conductores. Al mismo tiempo, volvió a poner en discusión el estado de las rutas nacionales y el abandono que, según el planteo que acompañó la publicación, afecta a esas vías.