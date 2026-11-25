Una consulta entre afiliados de Fuerza Pampa mostró una marcada demanda de renovación generacional y experiencia de gestión municipal. Las rutas, el trabajo y las oportunidades laborales aparecen entre las principales preocupaciones.

El partido Fuerza Pampa difundió este martes los primeros resultados de una consulta digital realizada entre sus afiliados, con el objetivo de conocer qué perfil debería tener el próximo gobernador de La Pampa y cuáles deberían ser las prioridades de la futura gestión provincial.

Uno de los datos más contundentes fue que el 95 por ciento de los afiliados que participaron de la consulta manifestó la necesidad de un cambio generacional en la dirigencia política pampeana, un dato que adquiere especial relevancia de cara a las elecciones provinciales de 2027.

Otro de los resultados destacados fue que el 79 por ciento considera fundamental que el próximo gobernador cuente con experiencia de gestión al frente de una intendencia. En tanto, apenas el 8 por ciento priorizó la experiencia legislativa y el 6 por ciento la trayectoria en el sector privado.

Respecto de las características personales y políticas que debería reunir el futuro mandatario provincial, el 36 por ciento destacó la firmeza y la capacidad de decisión frente a cuestiones sensibles como la seguridad, la corrupción, las problemáticas sociales y el financiamiento del Estado.

Por su parte, el 28 por ciento eligió la visión de futuro, la innovación y la generación de oportunidades para los jóvenes; el 26 por ciento se inclinó por la austeridad y la cercanía con la ciudadanía, mientras que el 23 por ciento valoró la capacidad para llevar adelante un programa de desarrollo productivo.

Las principales preocupaciones de los afiliados

La consulta también permitió conocer cuáles son las demandas que los participantes consideran prioritarias para el futuro de La Pampa.

En una pregunta que permitía seleccionar hasta tres opciones, las rutas y los caminos rurales encabezaron las respuestas con el 50 por ciento, seguidos por el trabajo, las pequeñas y medianas empresas y el comercio de los pueblos, con el 46 por ciento.

La generación de oportunidades laborales en las propias localidades alcanzó el 44 por ciento, mientras que el costo de la energía y el gas obtuvo el 38 por ciento.

Asimismo, el 37 por ciento manifestó su preocupación por las posibilidades de formación y permanencia de los jóvenes en sus localidades, y el 35 por ciento destacó la necesidad de industrializar la producción pampeana dentro del territorio provincial.

Cuando los participantes debieron elegir una única prioridad, el trabajo, las pymes y el comercio de los pueblos ocuparon el primer lugar con el 26 por ciento. Le siguieron las oportunidades laborales en cada localidad, con el 18 por ciento, y el estado de las rutas y los caminos rurales, con el 17 por ciento.

Los resultados difundidos por Fuerza Pampa reflejan, entre quienes participaron de la consulta, una marcada demanda de renovación política, experiencia ejecutiva y mayor atención a las necesidades del interior provincial.

Si bien se trata de una consulta interna y no de una encuesta representativa de toda la población pampeana, los números abren un interrogante de cara a 2027: ¿están preparados los espacios políticos de La Pampa para dar lugar a una nueva generación de dirigentes o volverán a ofrecerle al electorado los mismos nombres de siempre?