El primer debate bajo el sistema acusatorio y adversarial se realizará el 25 y 26 de noviembre en Santa Rosa, por una causa de narcotráfico. El juez Marcos Javier Aguerrido estará a cargo del tribunal unipersonal.

La Justicia Federal realizará el 25 y 26 de noviembre el primer juicio oral bajo el sistema acusatorio y adversarial en la jurisdicción de Santa Rosa y Bahía Blanca. El debate, por una causa de narcotráfico, tendrá lugar en el Tribunal Federal de Juicio de Santa Rosa.

El tribunal será unipersonal y estará a cargo del juez Marcos Javier Aguerrido. En el proceso intervendrán el fiscal Federico Iparraguirre y la defensa técnica del imputado.

Un primer juicio oral con el sistema acusatorio federal

La realización del debate marca la primera aplicación del nuevo modelo procesal en un juicio oral dentro de esta jurisdicción. Según indicaron desde el ámbito judicial, el caso constituye un hito en la implementación del Código Procesal Penal Federal.

El sistema comenzó a regir en Santa Rosa y Bahía Blanca el 29 de septiembre de 2025. Su puesta en marcha reorganiza las funciones de quienes participan en el proceso penal y modifica la forma de investigar, debatir y resolver los casos.

Qué cambia con el modelo acusatorio y adversarial

En este esquema, el Ministerio Público Fiscal dirige la investigación y formula la acusación, mientras que la defensa presenta su teoría del caso y controvierte los planteos de la Fiscalía. Los jueces intervienen como terceros imparciales: garantizan los derechos de las partes, controlan la legalidad del procedimiento y resuelven las cuestiones que se presentan, sin participar de la investigación.

Las partes sostienen sus posiciones mediante la presentación y producción de pruebas, y confrontan sus argumentos en audiencias orales y públicas. Las decisiones relevantes se toman con base en principios como la oralidad, la contradicción, la concentración, la inmediación y la celeridad. Tanto la Fiscalía como la defensa cuentan con facultades para producir prueba y litigar en igualdad de condiciones ante el juez.

En diciembre habrá un juicio con tribunal colegiado

La Justicia Federal también adelantó que durante diciembre está previsto realizar el primer juicio oral bajo este modelo con integración colegiada. Esa instancia permitirá avanzar en la aplicación de las distintas modalidades de organización de los tribunales de juicio previstas por el nuevo sistema.

Los debates de noviembre y diciembre forman parte del proceso de consolidación del sistema acusatorio y adversarial. El cambio, explicaron desde el ámbito judicial, no se limita a las reglas procesales: supone una nueva organización del trabajo y una redefinición de las funciones de los distintos actores de la Justicia penal.