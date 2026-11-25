Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

Carlos Haspert, de 20 años, falleció tras permanecer internado en terapia intensiva por las graves lesiones que sufrió en un choque por alcance cerca de Guatraché. El otro joven herido continúa internado en Santa Rosa.

Carlos Haspert, de 20 años, murió luego de resultar gravemente herido en un choque por alcance ocurrido en la Ruta Provincial 1, en jurisdicción de Guatraché. El joven permanecía internado en terapia intensiva en el Hospital Favaloro de Santa Rosa.

El siniestro ocurrió el lunes, cerca de las 7 de la mañana, a la altura del kilómetro 331. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, los dos vehículos circulaban en dirección a Guatraché cuando, por motivos que se investigan, un Volkswagen Gol impactó desde atrás contra una camioneta Ford F-100.

Cómo fue el choque en la Ruta Provincial 1

En el automóvil viajaban Haspert y otro joven, quienes habían salido desde Jacinto Arauz. Debido a la violencia del impacto, ambos fueron despedidos del habitáculo y sufrieron lesiones de gravedad.

En la camioneta se trasladaba una familia de Bernasconi, integrada por dos adultos y dos menores. Ninguno de ellos resultó herido. Tras recibir asistencia en el lugar, los jóvenes fueron estabilizados y derivados a Santa Rosa.

El estado de los jóvenes heridos en el accidente

Haspert ingresó al centro de salud con un traumatismo encefalocraneano grave, lesiones severas en el tórax, una fractura de clavícula derecha y heridas en las piernas y el brazo derecho. Pese a permanecer en terapia intensiva, falleció en el Hospital Favaloro. Su familia decidió que no fuera donante de órganos.

El otro ocupante del Volkswagen continúa internado en la unidad de cuidados intensivos, con pronóstico reservado, por los traumatismos de cráneo y tórax. Según la información disponible, estaría fuera de peligro.