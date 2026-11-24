El proyecto acorta el plazo entre las internas partidarias y las elecciones generales y elimina una instancia de diálogo previo. La oposición cuestionó la falta de consenso y dejó vacías sus bancas en la comisión.

El oficialismo obtuvo dictamen para modificar la ley que regula el Sistema de Elecciones Internas Abiertas en la provincia. Aunque desde la Legislatura se informó que la votación fue por unanimidad, el despacho fue respaldado únicamente por el PJ, ya que los bloques opositores no ocuparon sus lugares en la comisión.

La iniciativa propone cambiar el artículo 2 de la Ley 2042 e introduce modificaciones en el calendario electoral y en el procedimiento para convocar a las internas partidarias.

Qué cambios plantea el proyecto electoral

El proyecto reduce de una franja de 90 a 120 días a otra de 45 a 60 días el intervalo entre las elecciones internas y los comicios generales. A la vez, mantiene entre 60 y 90 días el plazo de anticipación para convocar a las internas.

Además, elimina la obligación de realizar una audiencia previa con partidos políticos, alianzas y la autoridad electoral antes de definir el calendario. El tratamiento en la comisión de Legislación General busca que la iniciativa llegue al recinto con despacho, en una Legislatura donde oficialismo y oposición cuentan con 15 bancas cada uno.

La paridad de votos y el posible desempate

Según el reglamento legislativo, un proyecto que llega al recinto sin dictamen necesita una mayoría especial de dos tercios para ser tratado sobre tablas. En esa instancia, la Presidencia no puede desempatar. Con despacho de comisión, en cambio, la iniciativa sigue el trámite ordinario y se define por mayoría simple.

Si la UCR, el PRO-MID y Comunidad Organizada sostienen su rechazo y la votación termina empatada en 15, la vicegobernadora y presidenta de la Legislatura, Alicia Mayoral, podrá desempatar. Ese escenario frustraría la estrategia opositora de bloquear el tratamiento y forzar una convocatoria a sesiones extraordinarias en diciembre.

Los cuestionamientos de la oposición

Los bloques opositores anticiparon objeciones tanto al contenido como al procedimiento. Los diputados radicales Hipólito Altolaguirre y Javier Torroba cuestionaron la falta de consenso y señalaron que no se abordaron temas como la boleta única y la ficha limpia. La diputada del PRO María Laura Trapaglia denunció un acuerdo cerrado sin diálogo multipartidario, mientras que Comunidad Organizada sostuvo que el oficialismo busca ganar tiempo para ordenar su interna de cara a 2027.

Los bloques parlamentarios de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO-MID y Comunidad Organizada interpretan que "el Señor Gobernador pretende desconocer el rol de los partidos políticos en materia electoral, tanto a los que cuentan con representación parlamentaria como aquellos que no la disponen, al evitar convocar a un diálogo democrático previo al envío de este proyecto de ley a la Legislatura".

También afirman que "el Poder Ejecutivo desconoce todas las iniciativas que en la materia insistentemente hemos planteado e intentado poner en debate, como el sistema de la Boleta Única Papel, que ha dado grandes resultados de eficiencia y transparencia en todas las jurisdicciones donde se implementa, simplificando los procedimientos y ahorrando recursos al Estado".

Otros proyectos con despacho favorable

En la misma reunión obtuvo despacho favorable por unanimidad un proyecto de resolución para declarar de interés legislativo la experiencia de apiturismo y api-inhalación Respirar aire de colmena, desarrollada por el emprendimiento AMIELAR. También recibió aval la iniciativa que expresa felicitaciones y reconocimiento al nadador de General Pico Bautista Bal.

Además, consiguió dictamen favorable por unanimidad el proyecto que declara de interés legislativo la 54 Fiesta Nacional de la Ganadería del Oeste Pampeano, prevista para los días 12, 13 y 14 de febrero de 2027.

Por último, se aprobaron por unanimidad dos pedidos de despacho de comisión. Uno propone reconocer la actividad Corré por bomberos, corré por vos, organizada por la Asociación de Bomberos Voluntarios de General Pico. El otro busca declarar de interés las Jornadas Provinciales de Actualización de la Transversalización de la Educación Sexual Integral, bajo el lema 20 años de transformaciones y desafíos, en el marco del vigésimo aniversario de la creación de la ESI.