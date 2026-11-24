Vecinos del barrio Matadero reclamaron por desbordes cloacales y afirmaron que no obtuvieron respuesta al comunicarse con el 147, el número municipal de reclamos. "No nos atiende la operadora, necesitamos que vengan del municipio destapar las cloacas del barrio Matadero", expresó uno de los mensajes recibidos.
Según relataron, durante la jornada personal municipal se acercó a limpiar los yuyales de la Reserva. Sin embargo, al mediodía comenzó a desbordar agua servida de una de las bocas de la red de líquidos cloacales.
Vecinos de Matadero denuncian contaminación cloacal
Los residentes señalaron que conviven con la situación desde hace meses. "Desde octubre que estamos así, conviviendo con esta contaminación", afirmaron.
Además del problema cloacal, sumaron un reclamo por la recolección de residuos. "Ni el basurero pasa a recolectar los residuos", aseguraron.