Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 1 min de lectura

Residentes aseguran que una boca de la red cloacal desborda con agua servida desde el mediodía y que el problema persiste desde octubre. También denuncian que no reciben respuesta al llamar al 147 y que no pasa el camión recolector.

Vecinos del barrio Matadero reclamaron por desbordes cloacales y afirmaron que no obtuvieron respuesta al comunicarse con el 147, el número municipal de reclamos. "No nos atiende la operadora, necesitamos que vengan del municipio destapar las cloacas del barrio Matadero", expresó uno de los mensajes recibidos.

Según relataron, durante la jornada personal municipal se acercó a limpiar los yuyales de la Reserva. Sin embargo, al mediodía comenzó a desbordar agua servida de una de las bocas de la red de líquidos cloacales.

Vecinos de Matadero denuncian contaminación cloacal

Los residentes señalaron que conviven con la situación desde hace meses. "Desde octubre que estamos así, conviviendo con esta contaminación", afirmaron.

Además del problema cloacal, sumaron un reclamo por la recolección de residuos. "Ni el basurero pasa a recolectar los residuos", aseguraron.