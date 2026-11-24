Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 1 min de lectura

El senador pampeano cuestionó a dirigentes radicales y del PRO por rechazar la reforma electoral provincial mientras negocian cambios al sistema nacional con La Libertad Avanza. Reclamó coherencia política en el debate.

El senador nacional por La Pampa, Daniel Pablo Bensusán, acusó a dirigentes provinciales de la Unión Cívica Radical (UCR) y del PRO de sostener una “doble vara” frente al debate sobre las reglas electorales.

El legislador expresó su postura en una publicación en la red social X, en la que cuestionó las objeciones de ambos espacios al proyecto de reforma electoral impulsado por el Poder Ejecutivo pampeano.

La reforma electoral en La Pampa y el debate nacional

Según planteó Bensusán, referentes radicales y del PRO invocan la institucionalidad para oponerse a la iniciativa provincial, que propone reducir el plazo entre las elecciones internas y las generales. En paralelo, señaló que esos espacios negocian en el Congreso con La Libertad Avanza modificaciones al sistema electoral nacional.

Al referirse al proyecto debatido en el ámbito nacional, el senador lo calificó como “un verdadero mamarracho legislativo, que después de tantos manoseos y negociaciones terminó siendo una sombra del proyecto original”.

El reclamo de coherencia política de Bensusán

El representante pampeano también cuestionó la postura de los bloques opositores en la provincia y afirmó que “se hacen los defensores de la democracia, pero en Buenos Aires negocian sus principios con tal de quedar bien con Milei”.

Al cerrar su pronunciamiento, reclamó “coherencia política” y sostuvo que las convicciones partidarias no deberían cambiar según el signo político de quien esté al frente del gobierno.