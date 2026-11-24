Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 1 min de lectura

El Gobierno provincial otorgó un aporte no reintegrable de 30 millones de pesos a la Municipalidad de Toay. Los fondos se usarán para financiar parte de las reparaciones del edificio histórico.

El Gobierno de La Pampa asignó 30 millones de pesos a la Municipalidad de Toay para contribuir con la reparación de la Casa Museo Olga Orozco, un inmueble vinculado al patrimonio arquitectónico y literario provincial.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 2013, firmado el 13 de noviembre de 2026. El aporte es no reintegrable y cubrirá de manera parcial los trabajos en el edificio donde funciona el museo.

Fondos para reparar la Casa Museo Olga Orozco

El inmueble pertenece a la comuna en el marco de la Ley 1597. Su identificación catastral es Ejido 046, Circunscripción 01, Radio I, Manzana 055, Parcela 18, y corresponde a la Partida 560726.

La asignación se encuadra en la Ley 2083. Según lo dispuesto, la transferencia se canalizará a través de la Habilitación de Cultura y Educación y se imputará al presupuesto provincial vigente.

El aporte provincial se imputará al presupuesto vigente

El decreto fue refrendado por el secretario de Cultura de La Pampa, Pablo Lucero. Los recursos permitirán solventar una parte de las tareas de reparación del edificio histórico de Toay.