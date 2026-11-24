La editorial de la CPE desplegará dos actividades: el jueves 26 participará de los festejos por los 82 años de la COSMA, en Macachín, y el viernes 27 presentará una obra de María Eugenia Giugno en Santa Rosa.

Editorial Voces de la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) tendrá una doble agenda cultural esta semana. El jueves 26 participará de una actividad por el 82 aniversario de la Cooperativa de Macachín (COSMA), mientras que el viernes 27 presentará en Santa Rosa el libro de María Eugenia Giugno "Tras los pasos de la ciudad. De calle en calle".

Presentación del libro sobre las calles de Santa Rosa

El encuentro con la autora será el viernes 27, desde las 20, en el salón del Concejo Deliberante de Santa Rosa. También integrarán la mesa la prologuista, María Cecilia Roigé; el presidente del Consejo de Administración de la CPE, Manuel Simpson; y el consejero responsable de Editorial Voces, Alberto Acosta.

La obra reúne el resultado de varios años de investigación en los archivos del Concejo Deliberante, el Archivo Municipal "Hilda París" y la Dirección de Catastro de la Municipalidad. El trabajo busca reconstruir las historias que dieron origen a los homenajes plasmados en los nombres de las calles de la ciudad.

Una investigación sobre la historia urbana

El proyecto comenzó en 2015, cuando Giugno encontró un listado de las arterias santarroseñas junto con las ordenanzas correspondientes. A partir de ese material inició una indagación que parte de una idea central: la nomenclatura urbana funciona como una biografía de la ciudad y como un legado de las generaciones pasadas para quienes la habitarán en el futuro.

El libro recorre historias diversas: calles nombradas en homenaje a vecinos reconocidos por su solidaridad o por haber sido buenas personas, mujeres invisibilizadas históricamente por el patriarcado y figuras que provocaron fuertes debates políticos. Entre estos últimos casos aparece el intento de borrar al peronismo de la historia después del golpe de Estado de 1955.

Editorial Voces participa del aniversario de la COSMA

La actividad en Macachín se realizará el jueves 26, a las 18, en la Biblioteca Popular "Prof. Eros Dardo Nicola Siri", como parte de los festejos por el aniversario de la cooperativa. Alberto Acosta presentará los objetivos del sello editorial y explicará cómo acceder a su catálogo.

En el encuentro también disertará el escritor y referente cultural Walter Cazenave, autor de "Once aguas. Relatos y poemas", publicado por el sello cooperativo. Su exposición estará dedicada a la literatura y a los autores pampeanos.

El Fondo Editorial Cooperativo suma lectores en La Pampa

La CPE y la COSMA firmaron un convenio de cooperación que permite a las personas asociadas a la cooperativa de Macachín incorporarse como adherentes y recibir las obras de Editorial Voces.

El Fondo Editorial Cooperativo cuenta actualmente con 721 suscriptores. De ese total, 20 pertenecen a la COSERIA de Intendente Alvear, 14 a la COSMA de Macachín y 8 a la COSPEC de Eduardo Castex. A través de acuerdos como el firmado con la cooperativa macachinense, la iniciativa amplía su comunidad lectora en toda la provincia.