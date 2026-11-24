Dos siniestros viales ocurridos en simultáneo cerca del mediodía de este martes en Santa Rosa dejaron personas lesionadas. En ambos lugares trabajaron los servicios de emergencia y efectivos de la División Accidentología de la Policía de La Pampa.
Uno de los choques se produjo en la esquina de Crispiniano Fernández y S. Pérez, donde colisionaron un Jeep y una motocicleta. El otro tuvo lugar sobre la , frente al ingreso al barrio Santa María de La Pampa.
Choque entre una moto y una Ford Ecosport en Santa Rosa
En el segundo siniestro participaron una motocicleta Mondial 150 y una Ford Ecosport. La moto circulaba por el carril central de la avenida Circunvalación, en sentido sur-norte, y al intentar una maniobra de esquive impactó por alcance contra el automóvil, que avanzaba por la misma arteria y en igual dirección.
Los dos ocupantes de la motocicleta fueron trasladados por el Servicio de Emergencias Médicas al hospital René Favaloro. No se informaron detalles sobre las lesiones.
Intervención policial y pericias por los siniestros viales
En los dos puntos de la ciudad, la Policía ordenó el tránsito y asistió a las personas involucradas. También se realizaron las pericias correspondientes para establecer cómo se produjeron las colisiones.