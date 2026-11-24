Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 1 min de lectura

Las colisiones ocurrieron cerca del mediodía en distintos puntos de la capital pampeana. Dos ocupantes de una motocicleta fueron trasladados al hospital René Favaloro.

Dos siniestros viales ocurridos en simultáneo cerca del mediodía de este martes en Santa Rosa dejaron personas lesionadas. En ambos lugares trabajaron los servicios de emergencia y efectivos de la División Accidentología de la Policía de La Pampa.

Uno de los choques se produjo en la esquina de Crispiniano Fernández y S. Pérez, donde colisionaron un Jeep y una motocicleta. El otro tuvo lugar sobre la , frente al ingreso al barrio Santa María de La Pampa.

Choque entre una moto y una Ford Ecosport en Santa Rosa

En el segundo siniestro participaron una motocicleta Mondial 150 y una Ford Ecosport. La moto circulaba por el carril central de la avenida Circunvalación, en sentido sur-norte, y al intentar una maniobra de esquive impactó por alcance contra el automóvil, que avanzaba por la misma arteria y en igual dirección.

Los dos ocupantes de la motocicleta fueron trasladados por el Servicio de Emergencias Médicas al hospital René Favaloro. No se informaron detalles sobre las lesiones.

Intervención policial y pericias por los siniestros viales

En los dos puntos de la ciudad, la Policía ordenó el tránsito y asistió a las personas involucradas. También se realizaron las pericias correspondientes para establecer cómo se produjeron las colisiones.