El acto se realizará el jueves 26 de noviembre en Casa de Gobierno y repasará las acciones de formación desarrolladas durante el año. En 2026, el programa cumple diez años y reconocerá a agentes públicos por su participación.

El Ministerio de Conectividad y Modernización realizará el jueves 26 de noviembre el cierre del ciclo anual del Programa de Capacitación para la Administración Pública Provincial (PROCAAP). En 2026, la iniciativa cumple diez años de trayectoria dedicados a promover la formación y profesionalización de agentes públicos pampeanos.

La actividad comenzará a las 9:00 en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno. El encuentro permitirá repasar el trabajo realizado durante el año, destacar el alcance de las propuestas formativas y reconocer a quienes participaron de las distintas instancias de capacitación.

Reconocimientos a agentes públicos por su formación

Durante el acto se distinguirá a agentes que se destacaron por la cantidad de capacitaciones realizadas a lo largo de 2026. El reconocimiento busca poner en valor el esfuerzo, la dedicación y la decisión de seguir incorporando conocimientos y herramientas para fortalecer las tareas y la gestión pública.

A lo largo del año, el PROCAAP impulsó propuestas en distintas áreas y temáticas prioritarias de la Administración Pública. Las capacitaciones apuntaron a actualizar conocimientos, desarrollar nuevas capacidades y brindar herramientas vinculadas con los desafíos cotidianos del trabajo en el Estado.

El valor de la capacitación en la gestión pública

El director general de Capacitación y Profesionalización de la Administración Pública, Mariano Rodríguez Vega, afirmó que la actividad "permitirá poner en perspectiva el camino recorrido y reafirmar la importancia de la formación continua de los agentes públicos".