Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

El diputado provincial de Comunidad Organizada criticó que el oficialismo avance con cambios al sistema electoral sin consultar a la oposición. También cuestionó el mecanismo de desempate y la falta de aprobación de la Boleta Única de Papel.

El diputado provincial de Comunidad Organizada, Maximiliano Aliaga, cuestionó el tratamiento de la reforma del sistema electoral de La Pampa y acusó al oficialismo justicialista de impulsar cambios sin consultar a los partidos de la oposición.

En una publicación en sus redes sociales, el legislador sostuvo que el PJ "se inventa sus propias reglas electorales" para modificar el sistema "en beneficio del partido justicialista". También señaló que las fuerzas opositoras representan a "la mitad de los pampeanos".

Aliaga cuestionó el mecanismo de desempate en Diputados

Aliaga objetó además el mecanismo parlamentario que, según planteó, permitiría a la vicegobernadora votar dos veces para desempatar una votación a favor del oficialismo. Afirmó que se recurriría a "un artilugio del reglamento de la Cámara de Diputados de La Pampa".

El diputado también cuestionó que no se haya aprobado la implementación de la Boleta Única de Papel, utilizada en las elecciones nacionales.

La advertencia del diputado al oficialismo pampeano

Al cerrar su crítica, Aliaga lanzó una advertencia al oficialismo: "Ni con las ventajas que inventen se salvarán del castigo en las urnas".