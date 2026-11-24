Por Hermes 24 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

Martín Pérez Campana y Antonella Aymu presentaron en Medellín una aplicación que desarrollaron junto a su docente para denunciar el acoso escolar y acceder a información sobre la problemática.

Dos estudiantes de sexto año del Colegio Secundario Héroes de Malvinas, de Trenel, presentaron en Medellín una aplicación para denunciar situaciones de acoso escolar. Martín Pérez Campana y Antonella Aymu viajaron junto a la docente Yesica Aguirre para participar de una exposición científica internacional.

El proyecto, llamado Combatiendo al Bullying, fue diseñado y programado por los propios alumnos. La herramienta permite informar casos de manera anónima o identificada, ofrece contenidos sobre la problemática e incorpora un asistente de inteligencia artificial.

Una aplicación contra el acoso escolar desarrollada en Trenel

La iniciativa comenzó en 2024 y fue perfeccionada durante casi tres años de trabajo. Aguirre explicó que la aplicación reúne distintas funciones para abordar el bullying desde el entorno escolar.

“Es una aplicación en la cual podés reportar casos de bullying de forma anónima o identificada. Además, cuenta con información y un asistente de inteligencia artificial. La programamos nosotros y desde que comenzamos en 2024 la hemos ido perfeccionando”

De las ferias de ciencias a la exposición en Medellín

El equipo llegó a la instancia internacional luego de participar en distintas ferias de ciencias. Primero se destacó en el ámbito provincial y después clasificó a una instancia nacional, donde obtuvo el reconocimiento que le permitió acceder al encuentro en Colombia.

La delegación pampeana presentó su trabajo en el stand número 53 ante estudiantes, docentes, investigadores y especialistas de distintos países. La actividad integró la MILSET Expo-Sciences Latin America, ESI AMLAT 2026, realizada entre el 9 y el 14 de noviembre en Medellín, con más de un centenar de proyectos científicos y participantes de países latinoamericanos y europeos.

Durante la exposición, los alumnos también conocieron otras investigaciones, intercambiaron experiencias y participaron de actividades académicas y culturales. A diferencia de las competencias anteriores, esta instancia permitió a los equipos seleccionados mostrar sus desarrollos y vincularse con organizadores de otras ferias científicas.

“Esta es solo una expo, es decir, vas a exponer porque ya es el premio mayor. Ahí participan personas que organizan otras ferias y, si les gusta tu proyecto, te invitan a participar”

Nuevas invitaciones para el proyecto de Trenel

La participación en Medellín abrió nuevas posibilidades para el equipo. Según contó Aguirre, recibieron invitaciones para asistir a otra feria científica en Valledupar, Colombia, y a un campamento científico que se realizará en Londres.

Así, el desarrollo iniciado en las aulas del Colegio Héroes de Malvinas trascendió el ámbito escolar y llegó a un espacio internacional de intercambio. La experiencia permitió a los estudiantes compartir una herramienta creada por ellos y una propuesta vinculada con una problemática que afecta a las comunidades educativas.

El equipo también quedó ante la posibilidad de seguir perfeccionando la aplicación y presentar el trabajo realizado en Trenel en nuevos encuentros científicos fuera del país.